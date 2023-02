Hanna Smith: Näin Putinin ajattelu on muuttunut kuluneen vuoden aikana

Vielä vuosi sitten Hanna Smith kuvasi Putinia Kremlissä istuvaksi hermostuneeksi herraksi, joka on kiihkeässä mielentilassa eikä lainkaan tyytyväinen.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mielenmaisemaan on tullut mukaan lisää realismia verrattuna vuodentakaiseen, arvioi Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja ja Venäjä-asiantuntija Hanna Smith.

Smith pureutui Putinin päänsisäiseen todellisuuteen ISTV:n Ukraina-studiossa keskiviikkona.

Smith tarkasteli Putinin ajattelua vuosi sitten ja olemusta juuri sodan alettua. Maaliskuun alussa Smith kuvasi Putinia lausein ”Kremlissä on herra, joka on hermostunut, ei tyytyväinen. Hän on kiihkeässä mielentilassa. Kun tunteet vievät, rationaalisuus katoaa”.

Kuinka presidentin mielenmaisema on muuttunut nyt, kun sotaa on käyty lähes vuosi?

Venäjä-asiantuntija Hanna Smith.

– Realiteetit ovat tulleet tähän kokonaisuuteen. Edelleenkin olemme nähneet hyvin paljon myös tunne­kuohuja ja purkauksia Putinin puolelta, mutta realiteetit ovat tehneet sen, että rationaalisuutta on täytynyt ottaa kokonaisuuteen mukaan, Smith sanoi.

Rationaalisuus näkyy asiantuntijan mukaan muun muassa tavassa, jolla mobilisaatiota hoidettiin. Miehiä oli pakko saada rintamalle, mutta se ymmärrettiin, ettei asiaa voitu hoitaa sillä tavalla kuin alun perin haluttiin.

– Jos lähtee liiaksi tunnepohjalta liikkeelle, voi nopeasti käydä huonosti. Putinin on pakko alkaa kuunnella ympärillään olevia neuvonantajia. Enää ei pysty noin vain päättämään, että koska Venäjä on niin iso ja hyvä, tehdään juuri niin kuin Putin haluaa, Smith arvioi.

Ylimielisyys Putinin katseesta on vuoden mittaan karissut, ja jäljelle on jäänyt ilmeetön presidentti. Smithin mukaan liiallisesta itsevarmuudesta on tullut todennäköisesti palautetta, jossa on kehotettu pitämään naama pokerilla.

On hyvä muistaa, että Putin on koulutettu siihen, ettei ilme saa värähtää, oli tilanne mikä tahansa.

Venäjä-asiantuntija Hanna Smith arvioi Putinin mielenmaiseman muuttuneen sotavuoden aikana.

Ilmeettömyys ei Smithin mukaan tarkoita sitä, etteikö kulissien taakse kätkeytyisi edelleen tunnekuohuja. Se, ettei naamalta näy juuri mitään, kertoo realiteettien läsnäolosta.

Smith arvioi Putinin kansansuosion hiljalleen murenevan, jos presidentti ei saavuta jatkuvaa menestystä. Mitä enemmän sodassa tulee ruumiita ja mitä huonompaan suuntaan Venäjän talous menee, sitä rankemmin Putinin suosio laskee.

Kansalaisten rivit ovat jo alkaneet rakoilla.

– On niitä, jotka ovat valmiita puhumaan sotaa vastaan. Lisäksi hiljainen oppositio kasvaa. Sitten on niitä ihmisiä, jotka edelleen tukevat maan poliittisia päätöksiä, mutta alkavat olla sitä mieltä, että myös arkipäivälle voisi tehdä jotakin. Näkökulmassa alkaa selkeästi olla pientä hajontaa, Smith sanoo.

Myös Venäjän eliitti tuntuu olevan huolissaan omasta kokonaisuudestaan, minkä vuoksi maa on asiantuntijan mukaan tällä hetkellä hyvin arvaamaton. Sota ei ole vielä Venäjän näkökulmasta voitettu, ja tiheätapahtumainen kansainvälinen kenttäkin tulisi hoitaa menestyksekkäästi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi jälleen tiistaina, etteivät mitkään merkit viittaa siihen suuntaan, että Putin olisi puntaroimassa rauhan mahdollisuutta. Presidentti tuntuu pikemminkin kiihdyttävän sotaa entisestään.

Mikä on sotatoimista yksinvaltiaana päättävän Putinin visio Ukrainan operaatiosta nyt, kun sotaa on takana vuosi?

– On vaikea nähdä, mikä visio on, sillä Venäjä toistaa nyt koko ajan sitä, että maa lopettaa sotatoimet saavutettuaan sen, mitä he ovat lähteneet hakemaan. He eivät kuitenkaan ole kertoneet, mikä tämä asia on.

– Toinen puheenaihe on se, ettei Venäjä voi hävitä. Kun nämä asiat laitetaan yhteen, se tarkoittaa sitä, että Venäjän täytyy saada omasta näkökulmastaan sotilaallista voittoa ja jotain sellaista, mitä alun perin lähdettiin hakemaan, Smith kertoo.

Hänen mukaansa Putin paitsi varautuu pidempiaikaiseen sotaan, myös tietää, että tänä vuonna sotilaallinen voitto täytyy ottaa.

– Tämän jälkeen voidaan alkaa miettimään, missä kohdassa Venäjän aloitteesta aletaan viestittää, että neuvottelut voidaan aloittaa. Se on sitten eri asia, onko se sellainen kohta, jossa myös Ukraina on valmis neuvottelemaan.

Lue lisää: Venäjällä koulitaan sotilaita jo 8-vuotiaista lapsista – Putinilla ja Shoigulla on hyytävä suunnitelma

Lue lisää: CIA:n ex-johtaja enteilee Ukrainan sodan päättymistä – uskoo sodan mullistuvan tulevina kuukausina

Lue lisää: Ajatushautomo: Venäjä menettänyt lähes puolet tärkeimmistä panssari­vaunuistaan – Ukrainan kalusto kasvanut

Lue lisää: IS:n vaalikone auki – ehdokkaat liki yksimielisiä: Putinin Venäjä on sotilaallinen uhka Suomelle

Lue lisää: Menettikö Venäjä kokonaisen eliitti­sotilaiden prikaatin? ”Se on joutunut kovan lekan alle”