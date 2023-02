Millaisen viestin Nato vie huomenna Turkkiin? Tutkija arvioi mahdollisuutta hoputtaa Suomen jäsenyyttä: ”Voisi näyttää röyhkeältä”

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg matkustaa torstaina Turkkiin. Hän sanoi olevansa luottavainen sen suhteen, että sekä Suomesta että Ruotsista tulee Naton jäseniä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg osallistui keskiviikkona Naton puolustusministerikokouksen Brysselissä. Hän kommentoi lehdistötilaisuudessa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksia ja sanoi, että nyt on yksittäisten jäsenmaiden tehtävänä ratifioida jäsenyydet.

Unkaria ja Turkkia lukuun ottamatta kaikki ovat tehneet niin.

– Nyt on Turkin tehtävänä päättää, ratifioiko se yhden jäsenyyden vai kaksi. Olen suositellut jälkimmäistä, Stoltenberg sanoi.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Matti Pesun mukaan Nato alkoi vauhdittaa ratifiointeja jo ennen joulua, jolloin se alkoi viestiä, että Suomi ja Ruotsi ovat osuutensa tehneet ja maat on saatava mahdollisimman pian mukaan.

Nato-prosessin hoputtamisella ei näytä Matti Pesun mukaan juuri olleen vaikutusta.

– Turkki tekee mitä Turkki tekee, se on maan suvereeni oikeus ratifioida missä järjestyksessä haluaa. Jos he haluavat tehdä sen eri aikaan, sinä ei Natolla ole nokan koputtamista, Pesu sanoo.

Stoltenberg sanoi keskiviikkona olevansa luottavainen sen suhteen, että sekä Suomesta että Ruotsista tulee Naton jäseniä. Hän matkustaa torstaina Turkkiin, ja asialistalla on myös Nato-jäsenyydet.

Päällimmäisenä lienee kuitenkin solidaarisuuden osoitus Turkin maanjäristyksen uhreja kohtaan. Pesu arvioi, ettei Stoltenbergilla ole maanjäristyksen runnomassa maassa juurikaan tilaa viestiä painostavasti Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä.

– Se voisi näyttää aika röyhkeältä tilanteen huomioiden, Pesu sanoo.

Hänen arvionsa mukaan Stoltenbergin viime päivien kommentit kielivät Naton varautuvan siihen mahdollisuuteen, että Turkki on ratifioimassa Suomen ennen Ruotsia. Jos myös Unkari ratifioi Suomen jäsenyyden, Suomesta voi tulla jäsen ennen Ruotsia.

– Se heijastaa realiteettien ja keskustelun muutosta, joka muutaman viikon aikana on lähtenyt Turkin aloitteesta, Pesu sanoo.

Pesun mukaan eri vaihtoehdot ovat edelleen auki, ja asiat voivat edelleen edetä tavalla tai toisella. Hän arvioi muiden Nato-maiden paineen Turkkia ja Unkaria kohtaan kasvavan kesällä järjestettävän Vilnan huippukokouksen lähestyessä.

– Paineella on tähän mennessä voinut olla osittain se vaikutus, että Turkki on halukas päästämään Suomen mahdollisesti ensin. Heillä on ollut sisäpoliittisia syitä, miksi ovat halunneet riepotella Ruotsia, Pesu sanoo.