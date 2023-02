Tuoreen raportin mukaan osa lapsista on siirretty väkisin Venäjälle. Raportin tekijät myös kyseenalaistavat sen, onko mahdollista antaa todellista suostumusta sotatilanteessa, jossa miehittäjien edustaja muodostavat epäsuoran uhkan.

Ainakin 6 000 ukrainalaislasta on viety Venäjälle leireille, joiden päätarkoituksena on saada lapset integroitua venäläiseen yhteiskuntaan ja tehdä lapsista Venäjän-mielisiä, tuoreessa raportissa todetaan.

Raportin tekijöiden mukaan arviot lasten ja leirien määrästä ovat varovaisia ja todelliset luvut ovat todennäköisesti merkittävästi suurempia.

Raportin takana on Yalen yliopiston humanitäärisen tutkimuksen laitos. Raportin on rahoittanut Yhdysvaltojen ulkoministeriö.

Raportin mukaan löydökset voivat rikkoa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ja esimerkiksi adoptioiden nopeuttaminen voi täyttää jopa sotarikoksen tunnusmerkit.

Venäjä ja sen nukkehallinnot Luhanskin ja Donetskin ”kansantasavalloiksi” julistautuneilla alueilla sekä vuonna 2014 miehitetyllä Krimin niemimaalla ovat vieneet lapsia Ukrainasta Venäjälle kesäleireille jo vuodesta 2014.

Leirejä on perustettu myös Ukrainaan kuuluvalle Krimin niemimaalle, jonka Venäjä on vastoin kansainvälistä oikeutta liittänyt itseensä. Kauimpana sijaitseva leiri on Magadanissa, joka sijaitsee Venäjän Kaukoidässä tuhansien kilometrien päässä Ukrainan rajasta.

Raportin mukaan helmikuusta 2022 lähtien Venäjä ja sen alaiset tahot ovat laajentaneet ”leirilomien” tarjoamista. Paikallisten viranomaisten lausunnot ovat tehneet selväksi, että leiriohjelmien tarkoituksena on ”integroida” lapset miehitetyiltä alueilta venäläiseen elämään ja opettaa Venäjän versiota historiasta, kulttuurista ja yhteiskunnasta. Tämä kaikki edistää Venäjän hallinnon poliittista etua.

Joissain tapauksissa lapset ovat myös käyneet läpi sotilaallisen koulutuksen. Raportin tekijöiden tiedossa ei kuitenkaan ole tapauksia, joissa lapset olisi lähetetty taistelemaan Ukrainaan.

Leireille on joutunut paitsi lapsia, joilla on vanhemmat Ukrainassa, myös Venäjän orvoiksi väittämiä lapsia, Ukrainassa eri laitoksissa olleita lapsia ja lapsia, joiden huoltajuudesta ei ole täyttä varmuutta, raportissa sanotaan.

Lapset leikkivät pallolla oopperatalon edessä Izhevskin kaupungissa Ukrainassa elokusssa 2022. Seinään on liitetty Venäjän väreissä oleva Z-kirjain merkkinä maan asevoimista.

Monen lapsen huoltajat ovat antaneet luvan lastensa leirille lähettämiseen tietyksi ajaksi. Vanhempien antaman suostumuksen ehtoja kerrotaan kuitenkin rikotun eikä lapsia ole välttämättä esimerkiksi palautettu vanhemmilleen ajallaan.

Raportin tekijät kyseenalaistavat myös sen, voivatko vanhemmat antaa todellista suostumusta, kun ottaa huomioon sotatilan ja miehitysvallan edustajien muodostaman epäsuoran uhan.

Raportin mukaan leireille on viety myös lapsia, joiden vanhemmat eivät ole antaneet lupaa siirtoon.

Monien lasten kotiinpaluuta on lykätty. Kahdella leirillä kotiinpaluuta on lykätty toistaiseksi, raportissa todetaan. Jotkut lapset ovat olleet leireillä kuukausia.

Venäjän suurlähetystö Washingtonissa kommentoi raporttia Telegramissa ja väitti, että ”Venäjä otti vastaan lapsia, joiden oli pakko paeta perheidensä kanssa tulitusta.” Suurlähetystön mukaan Venäjä ”tekee parhaansa pitääkseen alaikäiset perheidensä luona ja siirtääkseen orvot holhouksen alaisiksi vanhemman tai sukulaisten puuttuessa tai ollessa kuolleita.”

Yhdysvaltain ulkoministeriön sivuilla julkaistussa lausunnossa sanotaan, että yhä enemmän tulee todisteita Venäjän toimista ja siitä, että Kreml tähtää ukrainalaisen identiteetin, historian ja kulttuurin kieltämiseen ja tukahduttamiseen.

”Putinin sodan järkyttävät vaikutukset Ukrainan lapsiin tunnetaan sukupolvien ajan,” lausunnossa todettiin.

