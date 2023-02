Brittimedia: Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon on aikeissa jättää tehtävänsä

Vielä on epäselvää, milloin Nicola Sturgeonin on tarkalleen määrä jättää tehtävänsä.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon on aikeissa jättää tehtävänsä, kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja uutiskanava Sky News.

Vielä on epäselvää, milloin Sturgeonin on tarkalleen määrä jättää tehtävänsä, mutta hänen odotetaan ilmoittavan päätöksestään tänään tiedotustilaisuudessa, jota BBC kuvailee hätäisesti järjestetyksi.

Sturgeon on johtanut SNP-puoluetta ja Skotlantia vuodesta 2014, jolloin hän korvasi tehtävässä edeltäjänsä Alex Salmondin. Sturgeon on ollut Skotlannin pitkäaikaisin pääministeri, mutta häntä läheinen lähde on BBC:n mukaan kertonut pääministerin saaneen tehtävästä tarpeekseen.