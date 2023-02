Paljastus: Putinin käytössä on panssaroitu erikois­juna ja salaisia juna-asemia

Putin on Ukrainan sodan aikaan siirtynyt matkustamaan junalla oman turvallisuutensa takaamiseksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on matkustanut omalla erikoisjunallaan jo vuosien ajan.

Presidentti Vladimir Putinin käytössä on erikoisvalmisteinen panssaroitu juna, jota varten on tehty salaisia rautatielinjoja ja -asemia, kertoo Venäjän hallinnon toimia kaivava venäläinen Dossier Center.

Junassa on Putinilla henkilökohtainen vaunu, jossa on työhuone ja makuuhytti. Lisäksi junassa on erillinen vaunu viestintälaitteita varten.

Putinin junaa päivitettiin 2014–15, ja se on ollut hänellä vakituisessa käytössä vuodesta 2021, jolloin Venäjä aloitti joukkojen kokoamisen Ukrainan rajalle, kertoi venäjänkielinen riippumaton uutissivusto Meduza maanantaina.

Oppositioaktivisti Mihail Hodorkovskin perustaman Dossier Centerin mukaan junan rakentaminen maksoi 13,5 miljoonaa dollaria.

Putin kuvattiin istumassa junavaunussa Moskovassa lokakuussa 2012.

Putin käyttää junaa niin Venäjän sisällä matkustaessaan kuin siirtyessään omille yksityishuviloilleen. Hän pitää junaa turvallisempana tapana matkustaa kuin lentokoneita, joiden liikkeitä voi helposti seurata.

– Sodan sytyttyä helmi-maaliskuussa alkoi Putin käyttää hyvin aktiivisesti junaa, etenkin matkoihin huvilalleen Valdaissa, Dossier Center kertoo. Sen tietojen mukaan Putinin junamatkat ovat usein spontaaneja ja ennalta ilmoittamattomia.

Moskovan ja Pietarin välillä sijaitseva Valdain järvenrantahuvilan on Putinin suosikkipaikka.

Erikoisjuna on Putinin ”pankkiiriksi” tituleeratun Juri Kovaltshukin yhtiön nimissä ja junan kyljessä on hänen yhtiönsä Grand Service Expressin logo. Kovaltshuk hallinnoi myös Putinin huviloita.

Projekt-uutissaitin mukaan Putinin kolmelle luksushuvilalle on tehty yksityinen rautatielinja sekä juna-asemia.

Satelliittikuvien perusteella Putinin Sotshin huvilan luona näkyy aidattu rautatieasema. Toinen asema on Novo Ogarjovossa lähellä Moskovaa ja kolmas raskaasti vartioitu asema Valdaissa.

Presidentti Putin tapasi Venäjän rautateiden toimitusjohtajan Vladimir Jakuninin, varapääministeri Arkady Dvorkovitšin ja liikenneministeri Maxim Sokolovin junassa Moskovassa 2012.

Tietojen mukaan Putinin panssarijunaa säilytetään Moskovan keskustan liepeillä Kalantshevskajan asemalla. Asemalla on junaa varten erityinen vip-terminaali, jota ympäröivät piikkilanka-aita ja valvontakamerat.

Ulkoisesti juna muistuttaa tavallista matkustajajunaa. Se on maalattu niiden tavoin harmaaksi, jossa on yksi punainen raita.

Mutta erojakin löytyy. Junan katolla on suojakoteloilla peitettyjä antenneja. Vaunut ovat panssaroinnin vuoksi niin raskaita, että niihin tarvitaan kuusi akselia normaalin neljän sijaan.

Jotta Putinin juna pääsee etenemään täydellä vauhdilla, on muun junaliikenteen aikatauluja muokattu antamaan tilaa erikoisjunalle. Raskasta junaa vetämään tarvitaan ainakin kaksi veturia, joskus kolmattakin.

Erikoisjunan olemassaolo ei ole salaisuus. Putin on kuvattu sen kyydissä viimeksi 2012, jonka jälkeen junaa on päivitetty.

Myös Pohjois-Korean Kim Jong-un on tunnettu siitä, että hän kaihtaa lentämistä ja liikkuu sen sijaan yksityisjunalla jopa ulkomaille jos mahdollista.