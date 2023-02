Kolme ihmistä kuollut Uudessa-Seelannissa syklonin takia

Viranomaiset varoittavat, ettei vaara ole vielä täysin ohi.

Ainakin kolme ihmistä on kuollut Uudessa-Seelannissa Gabrielle-syklonin takia, uutistoimisto AFP kertoo.

Yhden ihmisen ruumis löydettiin alueelta, jossa pelastaja oli kadonnut. Kaksi muuta ruumista löydettiin Hawke's Bayn alueelta. Lisäksi yksi pelastaja on kateissa Länsi-Aucklandin alueella.

Vaikka myrskyn pahin vaihe on ohitse, viranomaiset varoittavat, ettei vaara ole täysin ohi.

Myrsky on eristänyt lukuisia kyliä ja kaupunkeja. Esimerkiksi Wairoan pormestari Craig Little kertoi The New Zealand Herald -sanomalehden mukaan, että alue on täysin eristyksissä, koska muun muassa siltoja on tuhoutunut myrskyssä.

– Tällä hetkellä meillä on riittävästi ruokaa, vettä ja polttoainetta muutamaksi päiväksi. Tieverkoston kokemat tuhot, internet- ja puhelinyhteyksien puute on johtanut siihen, että moniin ihmisiin ei ole vielä saatu yhteyttä.

Kyseessä on Littlen mukaan ”katastrofaalisin” sääilmiö, joka on osunut alueelle miesmuistiin.

Yhteensä yli 10 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa myrskyn takia Uuden-Seelannin Pohjoissaarella. Myrsky on aiheuttanut myös muun muassa maavyöryjä. Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos on pahentanut ja voimistanut sään ääri-ilmiöitä, kuten myrskyjä.

Uusi-Seelanti julisti tiistaina kansallisen hätätilan syklonin takia.

– Tämä on ennennäkemätön sääilmiö, jolla on valtavia vaikutuksia läpi suurimman osan Pohjoissaarta, sanoi hätätilanteiden hallinnoinnista vastaava ministeri Kieran McAnulty tiistaina.