Syy kumppanin outoon käytökseen selvisi: ”Olen ihan puulla päähän lyöty”

Ystävänpäivän yllätyskosinnat New Yorkin Times Squarella saivat aikaan tunteikkaita reaktioita.

Gary Puhl (oik.) halusi yllättää rakkaansa Zaid Kamousin ja kosi tätä parin suosikkipaikassa eli New Yorkin Times Squarella.

New York

Spektaakkelimaiset julkiset kosinnat ovat hyvin amerikkalainen ilmiö.

Esimerkiksi suurissa urheilutapahtumissa väliajoilla saattaa ruuduille lävähtää kuva polvistuvasta miehestä, joka tarjoaa sormusta rakkaallensa.

YouTube ja muut somekanavat ovat täynnä videoita näyttävistä julkisista kosinnoista. Parhaiten trendaavat toki ne, joissa kosijarukka saa rukkaset kaiken kansan edessä.

Ystävänpäivä on Yhdysvalloissa Valentine’s Day, romanttisen rakkauden (ja sen kaupallistamisen) riemujuhla. Päivän kunniaksi New Yorkin keskuksessa eli Times Squarella järjestettiin yllätyskosintoja, häitä ja valojen uusimistilaisuus, johon osallistui 164 paria.

Times Squaresta ei tule ensimmäisenä romantiikka mieleen. Se on turistien tukkima alue, täynnä hulinaa ja hälinää sekä meteliä pitäviä, erilaisia oman elämänsä sankareita. Mutta yhtenä päivänä siellä voi kokea aitoja romanttisia hetkiä.

Zaid Kamousi seisoskeli Times Squarella ihmettelemässä humua täysin tietämättömänä siitä, että pian hänen kumppaninsa Gary Puhl aikoo kosia. Ja sitten Puhl polvistuu rakkaansa eteen.

Salamavalot räiskyvät, kun paikalle saapuva media ja sankka turistijoukko napsii kuvia. Konfettisade täyttää ilman.

Zaid Kamousi ja Gary Puhl tapasivat kuukausi ennen pandemian aiheuttamaa sulkutilaa.

Kamousi pyyhkii onnenkyyneleitä ja antautuu hellään suudelmaan.

Puhl halusi kosia Times Squarella, koska paikka on rakas ja merkityksellinen parille. He tekivät ensimmäisen yhteisen matkansa New Yorkiin, ja juhlivat viime uuttavuotta Times Squarella.

– En voinut kuvitella toista yhtä merkityksellistä paikkaa, Puhl sanoo.

– Olen ihan puulla päähän lyöty, yllätyskosinnan kohteeksi päätynyt Kamousi sanoo.

– Gary on ollut viime aikoina hyvin outo ja salamyhkäinen. Nyt syy siihen selvisi.

Jännittikö Puhlia, että kosintaan voisi tulla kieltävä vastaus ja hän päätyisi osaksi epäonnistuneiden kosintojen somevideoita?

– En voinut millään uskoa, että hän kieltäytyisi, Puhl sanoo.

– Itse asiassa olin valmis juoksemaan karkuun! Kamousi vitsailee.

Kamousi soittaa kameroiden edessä onnelliset uutiset perheellensä.

– Ai te tiesitte tästä!

Vaikka julkiset kosinnat ovat kohtuullisen tavallisia Yhdysvalloissa, 85 prosenttia amerikkalaisista hoitaisi kosintamenot mieluummin yksityisesti.

Jokin seuraavan yllätysparin kosittavan reaktiosta viestii, että hän saattaa – kuka ties – kuulua tähän enemmistöön.

David Marchano kosi Sarah Persuadea Times Squarella. Vuosi sitten tavannut pari odottaa ensimmäistä lastaan.

David Marchano polvistuu Sarah Persuaden eteen ja pujottaa sormuksen tämän sormeen. Ihmiset hurraavat, ja samantien tuore kihlapari joutuu mediamylläkän silmään.

– Kosiminen Times Squarella oli mieletön mahdollisuus osoittaa koko maailman edessä rakkauttani ja arvostustani Sarahia kohtaan, Marchano perustelee.

Tuore kihlapari joutui heti mediamylläkän keskelle.

Vaikka Persuade hymyilee onnellisesti, hän näyttää hieman kauhistuneelta kameroiden tulituksessa.

– Olen onnellinen mutta hämmentynyt, hän sanoo.

– Kyllä, David on aika romanttinen, Persuade sanoo ja alkaa luovia pois median tungoksesta.

Hmm, tuleekohan tästä kotona Davidille palautetta?

Ystävänpäivänä Times Squarella järjestetään myös häitä.

– Muodin jumalien nimeen vihin teidät mieheksi ja vaimoksi! julistaa Christian Siriano.

Yllätysvihkijänä toimi muotisuunnittelija Christian Siriano, joka on nähty Muodin huipulle -ohjelmassa niin kilpailijana kuin myöhemmin mentorina.

Yllätysvihkijänä oli muotisuunnittelija Christian Siriano, joka on paitsi nuorin, myös kaikista menestynein Muodin huipulle -tosi-tv-ohjelman voittajista.

Vihkijä oli mieluinen yllätys morsian Kristen LaBoylle, sillä hän rakastaa Muodin huipulle -ohjelmaa ja ylipäätään muotia. Hän omistaa yhdet Cristian Sirianon kengät.

– Se oli kirsikka kakun päälle. New York, muoti, Broadway... Kaikki vain osui oikeaan näissä häissä.

Teatterinörtiksi itseään kutsuva Kristen LaBoy sai unelmahäänsä Broadwaylla Jesus Torresin kanssa.

Kristen LaBoy halusi naimisiin Times Squarella, koska hän rakastaa Broadway-musikaaleja koko sydämestään. Hänen rakkautensa teatteria kohtaan näkyy myös hääkimpussa, joka on Broadway-musikaalien esitelehtisistä taiteltu origami-kukkakimppu.

Parille oli tärkeää, että he saivat pitää häänsä Times Squarella.

– Se on universumin keskus! LaBoy perustelee.

– On Valentine’s Day, ja se on rakkauden juhla. Ja täällä Times Squarella on niin paljon rakkautta. Sen kokee jopa tuntemattomissa ihmisissä, jotka hurrasivat meille.

Sulhanen Jesus Torres tuntuu olevan onnellinen, kun saa toteuttaa morsionsa toiveen.

– Olen onnellisin mies maailmassa! espanjaa ja englantia puheessaan sekoittava, onnesta ymmyrkäinen Torres huokaisee.

Vihkiseremoniaa seurasi suuri joukko mediaa ja paljon ohikulkijoita pysähtyi ihmettelemään ja hurraamaan.

Pari tapasi toisensa pandemian aikana nettideittailun kautta. Sulkutilassa olleessa kaupungissa suhde eteni pitkään viestittelyllä.

Tuore Brooklynista kotoisin oleva aviopari kertoo olevansa todellisia newyorkilaisia: omiin häihinsä he matkasivat totta kai metrolla.

– Todellinen newyorkilainen ei käytä limusiineja tai Ubereita! LaBoy naurahtaa.

21 vuotta yhdessä olleet Rachel Federman ja Alexandre Perez päättivät vihdoin mennä naimisiin. Kukkaistyttönä oli parin 9-vuotias tytär ja sormuksenkantajana 15-vuotias poika.

– Hienoa. Mahtavaa, kommentoi äidin ja isän häitä 15-vuotias poika.

Hän hymyilee arasti niin kuin teinit hymyilevät: vanhemmat ovat tosi rakkaita, vaikkakin myös vähän noloja.

Alexandre Perez ja Rachel Federman kertovat, että heidän lapsensa olivat innoissaan häistä.

Federman ja Perez tapasivat aikoinaan, kun he soittivat samassa bändissä. Pari kertoo edelleenkin olevan perinteitä kaihtavia vaihtoehtoihmisiä, jotka rakastavat tehdä vähän hulluja juttuja. Lisäksi morsian kertoo, ettei hän ole ollenkaan häihin hurahtanut tyyppi. Mutta mies halusi kovasti naimisiin.

– Tällä tavalla saimme pidettyä häät vähimmällä mahdollisella vaivalla! Federman perustelee vähemmän intiimejä häitänsä.

– Emme halunneet suuria häitä. Ja koska olemme newyorkilaisia, Times Square merkitsee meille paljon, Perez sanoo.

Perz kertoo, että häntä ei yhtään hermostuttanut mennä naimisiin tuhansien vieraiden ihmisten edessä. Hän on kumppaninsa kanssa soittanut bändeissä ja esiintynyt monilla New Yorkin legendaarisilla klubeilla, joten ihmisten edessä oleminen ei tunnu pelottavalta.

– Mutta ennen häitä olin hermostunut: ehdimmekö ajoissa, onko kaikki valmiina.

Kun eräs toimittaja sanoo parille, että heidän häistään liikkuu varmaan jo lukemattomia videoita YouTubessa ja somessa, morsian hämmästyy:

– Ihanko totta? En tullut ajatelleeksi koko asiaa.

Romantiikkaa New Yorkin tyyliin: kukkasilla koristeltu keltainen taksi.

Häiden ja kosintojen jälkeen on aika putsata alue.

Häiden jälkeen romanttinen humu on ohi, ja kadunlakaisijat alkavat vauhdilla siivota konfettisilppua pois.

– Tämä on ihan pirun ärsyttävää hommaa, yksi kadunlakaisija puhisee.

Romanttisuus on jälleen poispyyhitty Times Squarelta, ja New Yorkille tyypillinen kiireisyys sekä kyynisyys saa taas vallata sen.