Useita rakennuksia on evakuoitu ja julkinen liikenne pysäytetty.

Sveitsin poliisi on tiistaina eristänyt parlamentti­rakennuksen maan pääkaupungissa Bernissä. Ihmisiä on kehotettu välttämään liikkumista alueella. Syyksi toimenpiteelle on ilmoitettu alueella havaittu epäilyttävä mies ja auto.

– Bernissä on käynnissä poliisioperaatio miehen, joka on pysäytetty, epäilyttävän käytöksen vuoksi, Bernin kantonin poliisi sanoi pikaviestipalvelu Twitterissä.

Bundesplatzin lähelle parkkeeratun auton takia aukio ja ympäröivät kadut on suljettu turvallisuussyistä. Tämä koskee myös joukkoliikennettä, poliisi lisäsi viitaten Sveitsin parlamenttitalon ulkopuolella olevaan aukioon.

Poliisin mukaan useita rakennuksia on evakuoitu ja yleisöä on pyydetty välttämään aluetta.

Sosiaalisessa mediassa leviävien kuvien perusteella viranomais­operaation kohteena on parlamentti­rakennuksen lähistölle pysäköity musta henkilöauto. Paikalle on hälytetty pommiryhmä varusteineen tutkimaan autoa.