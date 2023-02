Naton Stoltenberg väläytti Suomen ja Ruotsin eriytymistä Nato-polulla – näin kommentoi Ruotsin pääministeri

Toimittajat kysyivät Ruotsin pääministeriltä tiistaina lehdistötilaisuudessa, mitä hän ajattelee siitä, jos Suomi etenisi Naton jäseneksi eri tahtia Ruotsin kanssa.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi tiistaina toivovansa edelleen, että Suomi ja Ruotsi liittyvät sotilasliitto Natoon mahdollisimman pian – ja yhdessä. Hänen käsityksensä on se, että myös Suomen tahto on sama.

Kristerssonilta kysyttiin lehdistötilaisuudessa, mitä hän ajattelee siitä, jos Suomi kuitenkin päätyisi liittymään Naton jäseneksi ennen Ruotsia.

– Kunnioitamme aina toistemme päätöksiä ja olemme läpinäkyviä. Käsittääkseni Suomen valtiojohto ei halua sitä, mutta he ymmärtävät täsmälleen kuten minäkin, että kyse on Turkista, joka tekee turkkilaisia päätöksiä. Ja muodollisesti me olemme kaksi eri maata, jotka ovat hakeneet jäsenyyttä, Kristersson sanoi muun muassa Expressenin ja Aftonbladetin mukaan.

Toimittajat kysyivät Kristerssonilta myös, olisiko kyse tämän mielestä epäonnistumisesta, mikäli Suomi pääsisi Naton jäseneksi ennen Ruotsia.

– Luonnollisestikaan kyse ei olisi epäonnistumisesta, vaan se olisi seurausta siitä, että Turkki on tehnyt sellaisen päätöksen sellaisessa tilanteessa. Turkilla yksin on oikeus tehdä turkkilaisia päätöksiä, joten tässä ei ole mitään kummallista.

Kristerssonin mukaan olisi kuitenkin parempi, jos Suomi ja Ruotsi voisivat liittyä sotilasliiton jäseniksi yhdessä.

– Se olisi iso etu myös Natolle, hän sanoi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi aiemmin tiistaina Naton puolustusministerien kokouksessa Brysselissä, että suurin kysymys asiassa ei ole se, tehdäänkö Suomen ja Ruotsin Nato-ratifioinnit yhtä aikaa. Pääkysymys on hänen mukaansa se, että molemmat ratifioidaan jäseniksi mahdollisimman nopeasti.