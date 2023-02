WHO: Turkin ja Syyrian maanjäristys pahin luonnon­katastrofi Euroopan alueella sataan vuoteen

Turkin ja Syyrian rajaseutua viikko sitten ravistellut poikkeuksellisen voimakas maanjäristys jälkijäristyksineen on aiheuttanut yli 35 000 ihmisen kuoleman.

Ensimmäinen YK:n valtuuskunta on tänään päässyt vierailemaan Luoteis-Syyriassa viime viikon maanjäristyksen jälkeen. Turkista saapuneen delegaation kerrottiin kartoittavan avun tarvetta Syyrian kapinallisten hallitsemissa osissa.

YK:n valtuuskunnan mukana Syyriassa kapinallisten hallitsemalle alueelle saapuivat humanitaarisen avun koordinoimista hoitavat David Carden sekä Sanjana Quazi.

Pian tämän jälkeen YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ilmoitti, että YK esittää jäsenmaille lähes 400 miljoonan dollarin hätäavun keräämistä maanjäristyksen uhreille Syyriassa.

Keskushallinto saanut huomattavasti enemmän apua

Luoteisosissa aktivistit ja pelastustyöntekijät ovat tuominneet YK:n hitaan reagoinnin järistykseen kapinallisten hallitsemilla alueilla.

Luoteis-Syyria on saanut huomattavasti vähemmän apua kuin presidentti Bashar al-Assadin keskushallinnon alaisuudessa olevat alueet, jonne apua on saapunut useista maista lentokoneilla.

Tiistaina Aleppon lentokentälle saapui myös ensimmäinen lentokone Saudi-Arabiasta Syyriaan yli vuosikymmeneen. Se toi mukanaan 35 tonnia ruoka-apua maanjäristyksen uhreille, kertoivat viranomaislähteet ja Syyrian valtiollinen Sana-uutistoimisto.

Saudi-Arabia oli katkaissut diplomaattisuhteensa Assadin hallintoon vuonna 2012 ja alkanut tukea kapinallisia sisällissodan alkuvaiheessa.

Uusia rajanylityspaikkoja avulle Luoteis-Syyriaan

YK:n delegaatio vieraili Maailman ruokaohjelman WFP:n keskuksessa Sarmadassa ja tapasi viranomaisia Bab al-Hawan rajanylityspaikalla, joka aivan viime päiviin asti oli ainoa rajanylityspaikka, jolta humanitaarista apua on saatu alueelle Turkin kautta.

Rajanylityspaikalta toimitettiin viime torstaina alueelle ensimmäistä kertaa YK:n apua, kertoi muun muassa BBC, mutta vapaaehtoisten pelastustyöntekijöiden mukaan toimitukseen ei sisältynyt tarvikkeita pelastustöiden helpottamiseksi.

Syyrian keskushallinnon alueilta avustustarvikkeet eivät pääse etenemään ilman hallinnon erityistä lupaa.

YK kertoi aikaisemmin, että Syyrian keskushallinto on suostunut avaamaan kaksi uutta rajanylityspaikkaa maanjäristysalueelle vietäviä avustuskuljetuksia varten.

Tiistai-iltana Turkista humanitaarista apua toimittaneen usean rekan saattue ylitti alueelle ensimmäistä kertaa Bab al-Salaman rajanylityspisteestä, vahvisti paikalla ollut AFP:n toimittaja. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan rekkoja oli yhteensä 11.

WHO: Euroopan pahin luonnonkatastrofi vuosisataan

Vaikka valtaosa tähän mennessä rekisteröidyistä kuolemantapauksista on Turkissa, Syyriassakin kuolleita on löydetty jo yli 3 600.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Turkin ja Syyrian maanjäristys on pahin luonnonkatastrofi Euroopan alueella sataan vuoteen.

Maanjäristyksen kodittomiksi jättäneitä selviytyjiä piinaa myös seudun ankara talvisää ja öiden kylmyys. Syyriaa olivat ennen maanjäristystä koetelleet useat päällekkäiset kriisit, ja maassa on ollut meneillään sisällissota jo 12 vuotta.