Venäjän ulkoministeriön tiedottajan mukaan Moldovan johdon tulisi ymmärtää ”suuret edut, joita vakaat ja ystävälliset suhteet Venäjään voivat tarjota maalle”.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova on vastannut Moldovan presidentin Maia Sandun maanantaina esittämään väitteeseen, jonka mukaan Venäjä suunnittelee maan epävakauttamista sekä sen hallinnon kaatamista ulkomaisia sabotöörejä käyttämällä. Sandun mukaan Venäjän tarkoituksena on estää myös Moldovan liittyminen EU:hun sekä käyttää maata sodassa Ukrainaa vastaan.

– Tällaiset väitteet ovat perusteettomia ja vahvistamattomia. Ne seuraavat Yhdysvaltojen, muiden länsimaiden ja Ukrainan usein käyttämiä klassisia näppäryyksiä. Ensin he esittävät syytöksiä, joiden väitetään perustuvan salaiseksi luokiteltuun tietoon, jota on mahdotonta todentaa. Sitten he käyttävät niitä omien laittomien toimiensa oikeuttamiseen, Zaharova sanoi uutistoimisto Tassin mukaan tiistaina.

Zaharova kehotti Moldovan johtoa osoittamaan ”valtiomiesmäisyyttä” sekä välttämään ”ulkoisille provokaatioille alistumista”. Hänen mukaansa Moldovan tulisi antaa omien kansalaistensa intressien ohjata päätöksiään.

Zaharova mainitsi myös, että Moldovan johdon tulisi ymmärtää ”suuret edut, joita vakaat ja ystävälliset suhteet Venäjään voivat tarjota maalle”.

