Venäjä kiisti tiedot vallankaappausaikeista: "Emme sekaannu muiden maiden sisäisiin asioihin".

Moldova on sulkenut tilapäisesti ilmatilansa, kertoi valtiollinen lentoyhtiö Air Moldova tiistaina. Moldovan median mukaan ilmatilan sulkeminen johtui "turvallisuussyistä", mutta tarkempaa syytä ei kerrottu.

Moldovan presidentti Maia Sandu syytti maanantaina Venäjää juonittelusta, jonka tavoitteena on hänen hallintonsa kaataminen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi viime viikolla, että Ukraina on paljastanut suunnitelman, jonka tavoitteena on se, että Venäjän tiedustelu tuhoaa Moldovan.

Venäjä kiisti tiistaina tiedot ja sanoi Ukrainan pyrkivän usuttamaan Moldovan Venäjää vastaan.

– Toisin kuin länsimaat ja Ukraina, me emme sekaannu Moldovan tai maailman muiden maiden sisäisiin asioihin, Venäjän ulkoministeriö väitti lausunnossaan.

Moldovasta tuli viime vuonna EU:n ehdokasjäsen.