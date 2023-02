FT: Länsimaat ilmoittavat tiistaina lisätuestaan Ukrainalle

Tuki tulee sisältämään lehden lähteiden mukaan muun muassa ilmatorjuntajärjestelmiä ja tykistön ammuksia.

Länsimaat aikovat tiistaina ilmoittaa lisätuestaan Ukrainalle, Financial Times kertoo.

Noin 50 eri maan edustajat kokoontuvat tiistaina niin sanotun Ramstein-ryhmän kokoukseen.

Tuki tulee sisältämään lehden lähteiden mukaan muun muassa ilmatorjuntajärjestelmiä ja tykistön ammuksia. Ukraina tarvitsee lähitulevaisuudessa ennen kaikkea näitä kahta tukimuotoa, minkä vuoksi päätökset esimerkiksi hävittäjien lähettämisestä ovat tauolla.

– Mihin meidän pitää juuri nyt keskittyä on Ukrainan kykyyn puolustaa ilmatilaansa ja he tekevät sen ilmatorjuntajärjestelmien avulla, joissa on oikeanlaisia ammuksia. Hävittäjäkoneet eivät ole eivätkä tule olemaan yhtä tehokkaita Venäjän ilmavoimia vastaan, kuin integroitu ilmapuolustusjärjestelmä, yhdysvaltalainen viranomaislähde kertoi.

Lisäammusten turvin Ukrainalla olisi parempi mahdollisuus torjua Venäjän ennakoitua suurhyökkäystä.

Länsimaiden edustajat aikovat Financial Timesin lähteiden mukaan myös keskustella aseyhtiöiden ja Ukrainan välisistä suorista sopimuksista. Näiden avulla aseita ja ammuksia voitaisiin saattaa helpommin Ukrainaan, minkä lisäksi se olisi eräänlainen myöntö sille, ettei valtioiden asevoimien varastoissa välttämättä ole enää paljon Ukrainalle annettavia tarvikkeita.

Aiemmin muun muassa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on sanonut, että tykistön ammuksia kulutetaan Ukrainassa enemmän kuin niitä tuotetaan.