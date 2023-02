Aseapua Ukrainalle koordinoidaan tiistaina Brysselissä

Puolustusministerien kaksipäiväisessä kokouksessa Suomea edustaa puolustusministeri Mikko Savola.

Naton puolustusministerit kokoontuvat tiistaina ja keskiviikkona käsittelemään Naton puolustusta ja pelotetta sekä puolustustarvikkeiden riittävyyttä Venäjän sodan aikana. Brysselissä puolustusministeri Mikko Savola (kesk) edustaa paikalla tarkkailijajäsenenä olevaa Suomea.

Ennen varsinaista Naton puolustusministerien kokousta kokoontuu Ukrainan tukiryhmän koordinaatiokokous, joka tunnetaan myös Ramstein-formaattina. Kokouksen aikaan julki voi tulla myös tuoreita tietoja uudesta Ukrainalle annettavasta avusta.

Tiistaina puolustusministerien on muutenkin tarkoitus käydä läpi Ukrainan sekä puolustusteollisuuden ja varastojen tilannetta. Pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi maanantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, että tuotantoa vanhoilla tuotantolinjoilla pitäisi saada lisättyä ja uusia saada pystyyn.

– Tämän hetken luku Ukrainan ammusten kulutuksessa on monta kertaa korkeampi kuin nykyinen tuotantomäärämme, Stoltenberg sanoi.

Tuotannon lisääminen puolestaan vaatii sitoutumista, jotta puolustusteollisuuden on järkevää tehdä vaadittavia investointeja.

Stoltenberg kiirehti maanantaina avun toimittamista Ukrainaan. Hän totesi, että apua täytyy saada perille ennen aloitteen siirtymistä Venäjälle. Stoltenbergin mukaan Venäjä pyrkii parhaillaan Ukrainassa korvaamaan määrää laadulla siviiliuhreista välittämättä.

Puolustusministerien on tarkoitus käsitellä keskiviikkona puolustussuunnittelua ja pelotetta. Todennäköisesti kokouksessa käydään myös keskustelua siitä, onko Nato-maiden puolustusmenoille määritelty tavoite nykytilanteessa riittävä.

Liittokunnan maiden pitäisi käyttää puolustusmenoihinsa kaksi prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mutta monissa maissa tämä jää toteutumatta. Stoltenberg on jo aiemmin puhunut kahden prosentin säännöstä nyt pikemminkin ala- kuin ylärajana.

Kokouksessa on määrä käsitellä myös Suomen alustavaa suorituskykypakettia. Kyse on puolustussuunnittelusta, jolla on tarkoitus kehittää joukkojen ja johtamisen suorituskykyjä, jotta liittokunnalla on yhteisesti tarvittavat asiat kasassa operatiivista suunnittelua varten.

Maanantaina Stoltenberg totesi Pohjois-Amerikassa alas ammuttujen lentävien esineiden – muun muuassa vakoilupalloksi kutsutun esineen – kertovan lisääntyneestä tiedustelusta. Hän sanoi, että ilmatilaa on monitoroitava ja tietoa jaettava nyt aiempaa enemmän.

Liittokunnan jäsenten on tarkoitus jakaa jatkossa yhä enemmän valtioiden ja yksityisten tahojen avaruudesta tuottamaa tietoa Natolle.