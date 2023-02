Lahtelainen Päivi ja sadat muut jäivät jumiin Madeiralle

Madeiran lentoasema pysähtyi lähes kokonaan maanantaina.

Madeiran lentoasema on ollut koko maanantain ajan pysähdyksissä.

Syynä on huono näkyvyys, joka estää lentokoneita nousemasta ja laskeutumasta kentälle.

Sadat turistit ovat odottaneet koko päivän sään selkeytymistä ja kotimatkalle pääsyä, mutta paksu sumu on pysytellyt sitkeästi taivaan yllä.

Asiasta uutisoi muun muassa paikallinen uutissivusto Madeira Island News.

Sivuston mukaan suurin osa päivän lennoista on jouduttu perumaan tai siirtämään.

Paikalla on myös monia suomalaisia. Yksi heistä on suomalainen Päivi, joka on lomaillut Portugalille kuuluvilla saarilla viikon ajan puolisonsa kanssa.

– Olemme odotelleet nyt viisi tuntia täällä, etunimellään esiintyvä lahtelainen Päivi sanoo.

Pariskunnan lennon piti lähteä Suomeen kello 15.40, mutta nyt lähtö siirtyy näillä näkymin ainakin yhdellä päivällä. Päivi kertoo saaneensa Finnairilta viestin, että lentoyhtiö maksaa lennon siirtymisen vuoksi majoituksen hotellissa.

– Uusintayrityksen pitäisi olla tällä tietoa huomenna kello 10, Päivi toteaa.

Meren rannassa oleva Madeiran lentokenttä Santa Cruzissa on nimetty jalkapalloilija Cristiano Ronaldon mukaan.

Madeira Island Newsin mukaan sankka sumu johtuu Euroopasta Afrikkaan asti yltävästä voimakkaasta matala­paineesta, jonka nostattama itäpuhuri kuljettaa mukanaan hiekkaa Saharan autiomaasta.

Uutissivusto kertoo santasumun olevan paljon Madeiralla totuttua sakeampaa.

Myös Päivi pisti sääilmiön merkille heti aamulla.

– Merta ei näy ja aurinkokin, joka paistaa kirkkaasti, näkyy vain sumupilven takaa.

Vaikka lentoliikenne on ollut koko päivän pysähdyksissä, ei täpötäydellä lentoasemalla ole ollut ainakaan suomalaisen Päivin silmin aistittavissa sen suurempaa hermostuneisuutta tai paniikkia.

– Täällä on aivan rauhallista. Tosin nyt kentän virvokkeet alkavat jo loppumaan.

Moni matkaajista on voinut jo tottua viivästyksiin, Madeiran lentokenttä kun on olosuhteiltaan tunnetusti yksi Euroopan hankalimmista.

Myös Päivi puolisoineen suhtautuu odottamattomaan käänteeseen rennosti.

– Mikäs täällä on ollessa, parinkymmenen asteen lämmössä. Saimme nyt yhden ylimääräisen lomapäivän. Ja jos emme pääse huomenna matkaan, niin sitten ylihuomenna.