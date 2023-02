T-14 Armata -taistelupanssarivaunu Armija-2020-tapahtumassa kesäkuussa 2020.

T-14, T-15 ja T-16 perustuvat samalle alustalle

1. T-14 Armata on Venäjän uuden sukupolven taistelupanssarivaunu. 55 tonnia painavassa vaunussa on ahdettu dieselmoottori (1 500 hv) ja 125 millimetrin sileäputkinen kanuuna. Miehistössä on kolme henkilöä. Lataajaa ei tarvita, sillä torni on automatisoitu ja miehittämätön.

2. Raskas T-15-rynnäkkövaunu ja T-16-hinauspanssarivaunu perustuvat samalle yleisalustalle kuin T-14. Tuoteperheeseen on suunniteltu myös muun muassa telahaupitsia.

3. Viime vuosikymmenellä tehtyjen suunnitelmien mukaan Uralvagonzavodin piti valmistaa 500 T-14-vaunua vuodessa 2020-luvulla. Suunnitelmat eivät ole toteutuneet.