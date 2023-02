YK:n edustaja arvioi eilen vieraillessaan katastrofialueella Turkissa, että uhriluku voi nousta jopa yli 50 000:een.

Turkissa ja Syyriassa viikko sitten tapahtuneen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 35 000:n. Valtaosa uhreista on rekisteröity Turkissa, yli 31 600 kuollutta. Syyrian uhrimääräksi on ilmoitettu yli 3 500.

Pelastustyöt ovat järistysalueella muuttumassa raivaustöiksi, eikä raunioista uskota enää juuri löytyvän ihmisiä elossa.