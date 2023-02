Ukrainalaisia lapsia aiotaan siirtää Venäjän Karjalaan väitetyille ”tervehtymisleireille”, joista heidät voidaan sijoittaa venäläisiin perheisiin pakkovenäläistettäviksi, varoittavat ukrainalaiset aktivistit.

Venäjän Karjala valmistautuu parhaillaan ottamaan vastaan ryhmän ukrainalaisia lapsia, joiden pelätään joutuvan pakkovenäläistetyiksi.

Ukrainan kansallinen vastarintakeskus varoittaa, että Venäjä suunnittelee parhaillaan ukrainalaisten lasten lähettämistä Venäjän Karjalaan ”tervehtymisleireille”. Keskus kehottaa kaikkia Venäjän miehittämillä alueilla asuvia ukrainalaisia olemaan varuillaan, mikäli heille tarjotaan mahdollisuutta lähettää lapsia väitetysti lomailemaan Venäjälle.

Ukrainalaisten tietojen mukaan Karjalan tasavallan edustaja Elissan Shadalovitsh kävi vastikään tapaamassa Venäjän miehityshallinnon edustajia Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa.

– Yksi tärkeimmistä keskustelunaiheista oli Luhanskin alueella olevien lasten lähettämisestä ”lepäilemään” ja ”toipumaan” Karjalaan, vastarintakeskus tiedotti Unian.netin mukaan.

Ukrainalaiset aktivistit epäilevät, että Venäjä on todellisuudessa pakkovenäläistämässä lapsia ja kyseessä on käytännössä ihmiskauppa. Venäjän Karjalassa asia on esitetty niin, että kyse on ”meidän lastemme” auttamisesta ja esimerkiksi mahdollisuudesta järjestää heille opiskelupaikka Karjalasta.

Donbasin alueelta on viety tätä ennen lapsia jo useille Venäjän alueille, muu muassa Tatarstaniin ja Krasnodarin alueelle.Syksyllä Venäjän media kertoi jo, kuinka Venäjälle tuotiin lentokoneellinen väitetysti orvoiksi jääneitä ukrainalaislapsia, jotka ”pyysivät itse päästä Venäjälle”.

Lue lisää: Venäjä haki lento­koneellisen pakko­­venäläistettyjä orpo­lapsia Ukrainasta – ”Pyysivät itse päästä Venäjälle

Yle kertoi lisäksi vastikään, että jo kesällä Ukrainasta tuotiin lapsia Karjalankannaksen Terijoelle perustetulle ”lomaleirille”. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä lapsille on tapahtunut sen jälkeen.

Ukrinformin mukaan Krasnodariin on viety Venäjän tuhoamasta Mariupolista ainakin tuhat lasta, jotka on annettu adoptiojonoon sijoitettaviksi venäläisperheisiin. Venäjän nykyisten lakien mukaan lapsille voidaan antaa pikavauhdilla Venäjän kansalaisuus. On myös mahdollista, että heidän syntymä- ja nimitietojaan muutetaan niin, että lasten jäljittäminen myöhemmin on vaikeaa, ellei mahdotonta.

Ukrainassa toimivan Sodan lapset -sivuston mukaan Ukrainasta on viety pois laittomasti tähän mennessä ainakin reilut 16 000 lasta. Vain reilut 300 lasta on onnistuttu palauttamaan takaisin Ukrainaan.

Venäjän viranomaiset ovat kertoneet puolestaan, että tällä hetkellä Venäjällä asuu yli 4,7 miljoonaa ukrainalaista, joista noin 700 000 on lapsia. On mahdotonta tietää tarkkoja lukuja siitä, kuinka moni ukrainalaisperhe on lähtenyt Venäjälle vapaaehtoisesti ja kuinka monet lapsista ovat joutuneet sodan kaaoksessa eroon omista vanhemmistaan.

Ukrainan mukaan kyse on käytännössä ukrainalaisten lasten kansanmurhasta, sillä Venäjän tarkoituksena on häivyttää heidän identiteettinsä.

– Kyseessä on ukrainalaisten muuttaminen venäläisiksi. Se on ukrainalaisten tuhoamista. Ukrainan tulevaisuus on sen lapsissa. Joten tämä on kansanmurhaa, sanoi sotarikoksiin erikoistunut Oksana Senatorova Ukrainan valtionsyyttäjänvirastosta Ukrinform-sivustolle.

Senatorovan mukaan ukrainalaisten lasten siirtäminen Venäjälle pitää luokitella sotarikokseksi koko ihmisyyttä vastaan tai kansanmurhaksi, tapausten yksityiskohdista riippuen.

Ukrainalaisten lasten sijoittamisella venäläisiin perheisiin on presidentti Vladimir Putinin tuki.

Pian Venäjän suurhyökkäyksen alettua Putin tapasi alaisuudessaan toimivaa Venäjän lapsiasiamiestä Maria Lvova-Belovaa ja lupasi helpottaa ukrainalaisten lasten venäläistämistä, koska hänen mukaansa se on ”lasten etu”.

(Putin ja Lvova-Belova tapasivat viime keväänä keskustellakseen Donbasin lasten sijoittamisesta Venäjälle.)

Venäjän eri alueiden uskotaan haluavan ukrainalaisia lapsia itselleen osin siksi, että se tarjoaa mahdollisuuden saada Venäjän liittovaltion budjettirahoja projektiin. On myös epäilyjä siitä, että venäläisiä perheitä kannustetaan ottamaan itselleen ukrainalaisia lapsia rahallista korvausta vastaan.

Venäjän Karjalan lapsiasiamies Gennadi Sarajev on kiistänyt, että Karjalaan olisi tuotu ukrainalaislapsia ilman heidän laillisia huoltajiaan. Sarajevin mukaan ukrainalaisten lasten sijoittaminen venäläisperheisiin on kuitenkin mahdollista.

– Jos kävisi niin, että Venäjälle päätyisi lapsia ilman heidän laillisia huoltajiaan jollain ihmeen kaupalla, silloin lastensuojeluviranomaisten täytyy lähettää heidät kasvatettaviksi perheisiin, Sarajev kirjoitti VKontaktessa Mediazonan mukaan.

– Kukaan ei vie meille väkivalloin ketään. Emme me sentään ole sellaisia villieläimiä, että varastaisimme lapsia, Sarajev ilmoitti.

Sarajevin mukaan lasten sijoittaminen venäläisperheisiin on kuitenkin aivan normaalia jo niin kutsutuista Donetskin ja Luhanskin kansantasavalloista – eli Venäjän miehittämiltä Itä-Ukrainan alueilta. Hänen mukaansa Venäjän ja kyseisten ”kansantasavaltojen” keskinäinen sopimus riittää siihen.

Maria Lvova-Belovan perheellä on yhteensä 23 lasta huollettavanaan.

Venäjän lapsiasiavaltuutettu Maria Lvova-Belova on itsekin ottanut perheeseensä jo yhden kasvattipojan Venäjän tuhoamasta Mariupolin kaupungista.

Lvova-Belova on Venäjällä tunnettu suurperheestään, johon kuuluu yhteensä 23 lasta.

– Perhe kasvoi jälleen yhdellä lapsella, joka on Mariupolin kellareista, hän kertoi kesällä Ria Novostin mukaan.

– Näin tulevan poikani, kun Mariupolista evakuoitiin 31 lasta, hän jatkoi.

Lvova-Belovan mies on ortodoksipappi. Perheessä on viisi biologista lasta. Ottolapsia heillä oli ennen Mariupolin pojan tuloa jo neljä. Lisäksi vanhemmat toimivat huoltajina 13 lapselle, jotka asuvat laitoksessa erilaisten kehityshäiriöiden vuoksi.

Ukrainan viranomaisten mukaan kyseessä on lapsikaappaus, ja Lvova-Belova on saatettava vastuuseen teoistaan. Hän on kertonut olleensa auttamassa henkilökohtaisesti myös satojen muiden ukrainalaislasten siirtämistä Venäjälle.

– Ukrainalaisten lasten vienti väliaikaisesti miehitetyiltä alueilta Venäjälle ja heidän adoptointinsa Venäjän kansalaisten perheisiin ovat räikeä rikkomus Ukrainan lakeja vastaan. Se rikkoo myös Geneven sopimusta siviileiden suojelusta sekä YK:n yleissopimusta lasten oikeuksista, Ukrainan ulkoministeriö ilmoitti.