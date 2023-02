Israel miehitti Palestiinalaisalueisiin kuuluvan Länsirannan vuonna 1967.

Israelin turvallisuusneuvosto julkisti sunnuntaina aikovansa laillistaa yhdeksän siirtokuntaa miehitetyllä Länsirannalla.

Pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi, että tämä tehdään reaktiona hyökkäyksiin, joita Itä-Jerusalemissa on nähty viime aikoina. Yhdessä näistä kuoli kolme israelilaista.

– Vastauksena murhaaviin terroristihyökkäyksiin Jerusalemissa, turvallisuusneuvosto päätti yksimielisesti vahvistaa yhdeksän yhteisöä Juudeassa ja Samariassa, Netanjahu sanoi käyttäen nimityksiä, joilla Israel kutsuu Länsirantaa.

Israel miehitti Palestiinalaisalueisiin kuuluvan Länsirannan vuonna 1967. Palestiinalaisalueille perustetut siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden näkökulmasta laittomia.

– Nämä yhteisöt ovat olleet olemassa monia vuosia, jotkut jopa vuosikymmeniä, Netanjahu sanoi nyt.

Pääasiassa juutalaisten siirtolaisten perustamat niin kutsutut ”villit” siirtokunnat on alun perin perustettu ilman Israelin hallituksen lupaa. Pääministeri sanoi myös, että siirtokuntia aiotaan vahvistaa ja niihin tullaan rakentamaan myös uusia asuntoja.

Nykyisin yli 475 000 israelilaista asuu siirtokunnissa Länsirannalla, jossa elää 2,8 miljoonaa palestiinalaista.

Vuoden alusta lähtien Israel-Palestiina-konfliktissa on kuollut ainakin 46 palestiinalaista, joista osa on ollut siviilejä ja osa taistelijoita. Lisäksi konfliktissa on kuollut yhdeksän israelilaista siviiliä ja ukrainalainen nainen.