Mediatietojen mukaan tunnistamaton kohde ollaan ampumassa alas.

Myös Kiinassa on uutisoitu lentävästä esineestä. Aiemmin vastaavista havainnoista on kerrottu Pohjois-Amerikassa.

Kiinalaismedia uutisoi tunnistamattomasta lentävästä kohteesta lähellä satamakaupunki Qingdaoa.

Kohteesta uutisoi muun muassa The Paper, jota siteeraa Bloomberg. The Paperin mukaan satamaviranomaisen työntekijä on sanonut, että ”asiaankuuluvat viranomaiset” valmistautuvat pudottamaan kohteen. Alueella olevia kalastajia on kehotettu olemaan varovaisia.

Kiinan kommunistiseen puolueeseen sitoutunut Global Times uutisoi puolestaan tunnistamattomasta lentävästä kohteesta Rizhaon rannikkokaupungin lähellä ja, että viranomaiset olivat varoittaneet kalastajia siitä, että kohde valmistaudutaan ampumaan alas.

Pohjois-Amerikassa on tapahtunut viime päivinä kolme selittämätöntä ilmatilarikkomusta.

Lauantaina Kanadassa ammuttiin alas lentävä esine Yukonissa. Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi sunnuntaina, että tutkijat etsivät parhaillaan esinettä maastosta.

Perjantaina puolestaan ammuttiin alas Alaskan pohjoisosissa, North Slopen piirikunnassa havaittu lentävä esine. The Washington Postin mukaan se pudotettiin jonnekin alueella sijaitsevan Prudhoe Bayn lähistölle pohjoisrannikolle.

Viikko sitten Yhdysvalloissa Etelä-Carolinassa ammuttiin alas Kiinan vakoilupalloksi epäilty esine. Kiina on kiistänyt syytöksen ja väittänyt kyseessä olleen siviilikäytössä ollut pallo, joka vahingossa päätyi Yhdysvaltain ilmatilaan.

Kiinalaislehden mukaan tunnistamaton esine lentää Qingdaon sataman lähistöllä.

Yhdysvaltain senaatin enemmistöjohtaja Chuck Schumer sanoi Reutersin mukaan ABC:lle, että yhdysvaltalaiset viranomaiset uskovat, että Kanadan yllä tuhottu esine, samoin kuin Alaskassa tuhottu esine, olivat jonkinlaisia ilmapalloja. Hänen mukaansa esineet olivat paljon pienempiä kuin se, joka havaittiin viikko sitten Yhdysvalloissa.

Schumerin mukaan yhdysvaltalaiset viranomaiset keskittyvät selvittämään, mitä esineet olivat ja, muodostivatko ne jonkinlaisen uhan.