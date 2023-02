Venäjällä on nostettu uutisotsikoihin Suomen kaupan alan lakko. Tutkijan mukaan venäläismedian uutisointi toistaa pitkälti Venäjän propagandaa.

Venäläismediassa leviää uutinen kaupan alan lakosta. Lakko kesti kaksi päivää.

Esimerkiksi Yakutsk-sivuston mukaan suomalaiset joukkohamstraavat leipää. Sivusto siteeraa myös virheellisesti Ilta-Sanomia väittäen, että ”Suomi varautuu suureen nälänhätään”.

”Suomi saattaa ajautua lähiaikoina erittäin vaikeaan kriisiin, joka ei pääty maan kannalta hyvin. Ihmiset ovat alkaneet jo hamstrata välttämättömyys­tarvikkeita,” Yakutsk uutisoi.

Sivusto ei ole linkannut Ilta-Sanomien artikkelia. IS:n verkkosivulle pääsy on Venäjällä estetty. Esto tuli sen jälkeen, kun IS julkaisi laajan reportaasin Ukrainan sodan siviiliuhreista.

Yakutsk viittaa Venäjän valtion alaiseen uutistoimistoon InoSmiin ja väittää, että Suomessa kauppojen työntekijöiden työolosuhteet ovat osoittautuneet epäsuotuisiksi ja työntekijät saattavat kieltäytyä töistä, koska ”heille maksetaan alhaista palkkaa tai ei makseta lainkaan joissakin paikoissa”. Uutistoimisto väittää, että kaupan alan työntekijät ”jättävät joukolla työpaikkansa ja boikotoivat työnjohtoa”.

Yakutskin uutisessa siteerataan Ilta-Sanomien 8. helmikuuta julkaistua juttua, jossa kerrottiin kotkalaismiehen havainnosta paikallisessa Prismassa. Mies kertoi, kuinka esimerkiksi leipähyllyt olivat täysin tyhjät ja puutoksia oli hamstraajien jäljiltä myös lihapuolella.

Lue lisää: Poikkeuksellinen näky Kotkan Prismassa: ”Paniikki on selvästi päällä”

Yakutsk kuitenkin maalaa kuvaa laajasta hätäilymielialasta.

”On erittäin vaikeaa ostaa leipää, lihaa, jopa kaikkein halvinta jauhelihaa, sekä makaronituotteita. On epäselvää, kuinka tilanne kehittyy jatkossa. Joka tapauksessa suomalaiset ovat jo voimakkaan psykologisen (tunne)aallon alla, eivätkä läheskään kaikki pysty pääsemään sen alta pois,” venäläis­artikkelissa väitetään.

Venäläismediaan perehtyneen tutkijatohtori Teemu Oivon mukaan venäläismedian uutisointi lakoista toistaa pitkälti Venäjän propagandaa.

– En usko, että tätä on erikseen ylhäältä tilattu vaan tämä noudattaa sitä yleistä linjaa. Tämä on osa propagandaa ja propagandistista kuvaa. Mutta kyllä tällaisille uutisille on myös ihan kaupallista kysyntääkin.

– Moni Venäjällä assosioi tyhjät kauppahyllyt Neuvostoliiton nöyryyttävinä pidettyihin loppuvuosiin. Monelle on jäänyt niistä paha maku suuhun ja edelleen puhutaan tyhjistä kauppojen hyllyistä. Jos näyttää siltä, että länsimaissa näyttää käyvän samoin, se voi tuntua balsamilta haavoille.

Venäjällä kiinnostaa Oivon mukaan se, kuinka sen aloittaman sodan aiheuttama kansainvälisten suhteiden ja kaupan romahdus tuntuu länsimaissa.

– InoSmi ei suoraan yhdistänyt lakkoja Venäjän vastaisiin pakotteisiin, mutta moni myöhempi uutinen sitten yhdisti lakot talousongelmiin ja Venäjä-pakotteisiin, Oivo sanoo.

Oivon mukaan Venäjällä länsimaiden maahan kohdistamista toimenpiteistä puhutaan taloussotana, vaikka Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ei saa käyttää termiä sota.

– Se on hyvin kovana vaikuttimena siinä, miten asioihin suhtaudutaan ja miten niitä käsitellään. Halutaan esittää asia niin, että tämä johtuu ja alkoi siitä, kun Suomi yhdessä muiden länsimaiden kanssa asetti sanktioita Venäjälle ja katkaisi kauppasuhteet. Esitetään, että se on tuhonnut talouden myös länsimaissa.

Venäjä esti pääsyn Ilta-Sanomien sivuille jo huhtikuussa, kun IS alkoi julkaista venäjänkielisiä artikkeleita Ukrainan sodasta. Myös pääsy Helsingin Sanomien sivulle ja Ylen eri sivuille on sittemmin estetty. Sivuille on mahdollista päästä VPN:n kautta.

Oivon mukaan on varsin tavallista, että estettyjä sivustojakin voidaan hyödyntää uutistyössä. Venäläismediassa voidaan myös muokata ja vääristellä suomalaisjutun sisältöä rajustikin.

– Ei siellä johdonmukaisuuteen tähdätä vaan usein toimitaan ad hoc -periaatteella. Tuollaiset uutiset kyllä kelpaavat, vaikka onkin estetty pääsy Ilta-Sanomien sivuille ja erikoistoimittajan pääsy Venäjälle estetty, Oivo sanoo viitaten siihen, että Venäjän ulkoministeriö ei ole suostunut myöntämään Ilta-Sanomien erikoistoimittajalle Arja Paanaselle työskentelyyn oikeuttavaa akkreditointia ja kirjeenvaihtaja­viisumia.

– Siellä on todennäköisesti tulkittu, että voidaan käyttää blokattujen sivustojen aineistoa, jos sitä voidaan käyttää suuremman ja hyväksytyn agendan tukemiseen. Lisäksi sellainen taho kuin InoSmi, joka on valtion alainen toimija, on paremmin turvassa erilaisilta lakitulkinnoilta ja, jos pienemmät lehdet viittaavat InoSmiin, se on heille eräänlainen vastuun vapautus.