Ulkomaat

Tutkija Ukrainan sodan vuosipäivästä: ”Putinille äärimmäisen kiusallinen ja nöyryyttävä”

Sen piti olla ”kolmen päivän kirurginen operaatio”, mutta se onkin jo vuoden kestänyt täysmittainen sota. Niinpä 24. helmikuuta on päivämäärä, jota Venäjällä ei haluta muistaa. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Venäjällä kaikki tietävät kuinka kiusallinen ja nöyryyttävä tuo vuosipäivä on. Momentum vuosipäivän kääntämisessä Venäjän eduksi on tutkijan mukaan jo mennyt, ja uuden suurhyökkäyksen aloittaminen silloin olisi ”ääliömäinen ratkaisu.”