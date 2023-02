YK: Yli viisi miljoonaa syyrialaista jäänyt kodittomiksi

Maanjäristyksen on raportoitu tappaneen Syyriassa vajaat 3 400 ihmistä, mutta todellinen luku voi olla paljon suurempi.

Jopa 5,3 miljoonaa syyrialaista on jäänyt kodittomiksi maanantaisen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen, YK kertoi perjantaina. Maailmanjärjestön mukaan heidän majoittamisensa on valtava ponnistus maalle, jossa on jo valmiiksi suuret määrät sisäisiä pakolaisia.

– Syyrialle tämä on kriisi kriisin sisällä, sanoi YK:n pakolaisjärjestön Syyrian toiminnoista vastaava Sivanka Dhanapala lehdistötilaisuudessa.

Maanjäristyksessä kotinsa menettäneitä on ensihätään sijoitettu pakolaisleireille. Niissä asuu ihmisiä, jotka ovat joutuneet pakenemaan yli kymmenen vuotta jatkunutta sotaa. Sodan vuoksi kotinsa on jättänyt jopa puolet Syyrian sotaa edeltäneen ajan väestöstä. Monet heistä ovat paenneet Turkkiin.

Maanjäristyksen on raportoitu tappaneen Syyriassa vajaat 3 400 ihmistä, mutta todellinen luku voi olla paljon suurempi, sillä alueelta on vaikea saada tietoa. Ensimmäiset apusaattueet pääsivät perille Syyrian tuhoalueille vasta torstaina.