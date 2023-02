Kolmea ihmistä ammuttu Tukholman ulkopuolella – Helsingborgissa räjähdys

Poliisin mukaan haavoittuneet kolme miestä olivat todennäköisesti ampumisen kohteita.

Kolmea ihmistä on ammuttu Botkyrkan Fittjassa Tukholman lounaispuolella, Ruotsin poliisi kertoo. Sen mukaan kaksi uhreista on haavoittunut vakavasti ja kolmas lievästi. Kaksi vakavasti haavoittunutta on toimitettu sairaalaan, ja kolmas sai hoitoa rikospaikalla.

Ampumisessa ei haavoittunut ulkopuolisia. Poliisin mukaan haavoittuneet kolme miestä olivat todennäköisesti ampumisen kohteita.

Poliisi tutkii tapausta alustavasti murhayrityksenä ja on eristänyt tapahtumapaikan. Ketään ei ole vielä otettu kiinni. Ampuminen saattoi tallentua turvakameroihin.

Poliisi sai tiedon ampumisesta Fittjan keskustassa hieman ennen iltakuutta paikallista aikaa. Useat todistajat kertoivat kuulleensa useita laukauksia.

Vain parikymmentä minuuttia ampumistapauksen jälkeen Helsingborgin Dalhemissa sijaitsevassa kerrostalossa räjähti. Talon sisäänkäynti ja julkisivu vaurioituivat pahoin voimakkaassa räjähdyksessä, mutta tiettävästi kukaan ei haavoittunut.

Räjähdyksen syytä ei vielä tiedetä.

Poliisi on eristänyt räjähdyspaikan. Sen mukaan on mahdollista, että talosta löytyy vielä laukeamattomia räjähteitä. Naapureita on kehotettu pysymään varmuuden vuoksi sisällä.