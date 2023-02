Lehti: Putin aikoo testata ”Saatana 2” -ydinohjusta Ukrainan sodan vuosipäivän aikoihin

Venäjän arvellaan testaavan hypersoonista, superraskasta mannertenvälistä ydinohjusta helmikuussa.

Brittilehti The Independent kertoo, että presidentti Vladimir Putin aikoisi määrätä Nato-koodilla ”Satan-2” tunnetun Sarmat-ohjuksen koelaukaisun hyökkäyssodan vuosipäivän aikoihin helmikuun lopulla.

Satan-2 kykenee kantamaan jopa yli kymmenen ydinkärkeä ja iskemään vihollisiin missä päin maailmaa vain.

Putin on aiemmin väittänyt, että Sarmat ulottuu ”lähes mihin tahansa” maapallolla. Putin kertoi viime vuoden huhtikuussa Venäjän suorittaneen ensimmäisen onnistuneen koelaukaisun uudella ydinohjuksella.

Independentin ilmeisesti brittisotilaslähteistä saamien tietojen mukaan Saatana 2:n testilaukaisu ajoittuisi helmikuun puolivälin ja lopun väliseen aikaan.

Lehden mukaan koelaukaisu suoritettaisiin Kamtshatkan niemimaalta Venäjän itäosassa läheltä Tyyntämerta. Kohteena olisi Kuran testialue, jossa Venäjä kokeilee mannertenvälisiä ohjuksiaan.

Independentin lähteiden mukaan testin tarkoituksena olisi osoittaa, kuinka ”pysäyttämätön” Saatana 2 on, vaikkakin ohjuksen kehitystyö ollut vaikeuksissa.

Venäjä julkisti kyseisestä ohjuksesta tietoja jo 2016. Venäjän propagandassa Sarmatia kuvailtiin maailman mahtavimmaksi ydinaseeksi. Ohjus pystyy Putinin mukaan välttämään Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmät.

Sarmatin kantama on tiettävästi 18 000 kilometriä ja se kantaa 10–15 ydinkärkeä moninkertaisella äänennopeudella.

– Kyseessä on ehkä tuhovoimaisin ase maan päälla, kommentoi ajatushautomo Centre for Strategic and International Studiesin Ian Williams The Telegraphille viime huhtikuussa, todeten aseen voivan tuhota kymmenen kaupunkia yhdellä ohjuksella.