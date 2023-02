Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan viisumin epääminen pyrkii vaientamaan toimittajan.

Riippumaton lehdistönvapautta puolustava Toimittajat ilman rajoja -järjestö on tuominnut Ilta-Sanomien Venäjään erikoistuneen toimittajan Arja Paanasen viisumin epäämisen Venäjälle.

Kansainvälinen toimittajajärjestö otti kantaa asiaan Twitter-tilillään.

Venäjän ulkoministeriö ei ole myöntänyt erikoistoimittaja Paanaselle jatkoa akkreditointiin ja kirjeenvaihtajaviisumiin, joita tarvitaan maassa työskentelyyn.

– Suomalaislehti Ilta-Sanomien johtava Venäjä-kirjeenvaihtaja Arja Paananen ei voi matkustaa Venäjälle, koska hänen viisumihakemuksensa on odottanut käsittelyä yli viisi kuukautta. Toimittajat ilman rajoja tuomitsee tämän menettelyn, jonka tavoitteena on vaientaa journalisti, jonka työ on epämieluisaa hallinnolle, järjestön lausunnossa sanotaan.

Arja Paananen on raportoinut Venäjästä suomalaisille jo vuodesta 1990 lähtien, ja hänet on palkittu työstään merkittävimmillä suomalaisilla journalistipalkinnoilla. Paananen on työnsä kautta esittänyt myös tiukkaa kritiikkiä Vladimir Putinin itsevaltaista hallintoa kohtaan.

Toimittajat ilman rajoja on Pariisissa päämajaansa pitävä vuonna 1985 perustettu järjestö, joka tutkii ja puolustaa toimittajien työtä kaikkialla maailmassa. Se pitää muun muassa listaa maailman valtioista lehdistövapauden mukaan.

Myös toisen merkittävän sananvapausjärjestön, International Press Instituten (IPI) Suomen-edustaja tuomitsee Venäjän toiminnan.

– Venäjän päätös on surullinen ja tuomittava. Diktaattorit tietävät, miten vaarallista riippumaton journalismi heille on. Ilman vapaata journalismia ei ole muutakaan vapautta. Tämä on syytä muistaa kaikkialla, myös Suomessa, sanoo IPI:n hallituksen jäsen ja Suomen ryhmän puheenjohtaja, Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu.