Palkka-armeija Wagner törmäsi ongelmiin – vankien värväys lopetettiin kokonaan

Pahamaineinen Venäjän joukkoja Ukrainan sodassa tukenut palkka-armeija Wagner on joutunut ongelmiin, kertoo latvialainen uutistoimisto Meduza. Ryhmällä on tarve uusille taistelijoille, mutta vangit eivät enää halua liittyä ryhmän riveihin.

Wagner aloitti vankien rekrytoinnin johtaja Jevgeni Prigozhinin johdolla viime vuonna. Meduzan mukaan ensimmäisellä kerralla vankiloista lähti mukaan runsaslukuinen joukko miehiä, mutta sittemmin vapaaehtoisten määrä on romahtanut.

Vangeille tarjottiin armahdusta vastineeksi taistelusta Ukrainassa, jos he selviäisivät rintamalla hengissä puoli vuotta. Vankiloissa liikkuu Meduzan mukaan tieto, että ainakin puolet Wagnerin riveihin liittyneistä vangeista on kuollut.

Vankien mukaan Prigozhin oli ensimmäisellä värväyskerralla itse mukana, mutta toisella kerralla vangeille tuli puhumaan rekrytoija, joka oli ”huomattavasti vähemmän karismaattinen kuin Prigozhin”.

– Kun hän sanoi, että meidän miehiä ollaan vapauttamassa ja heille tarvitaan korvaajia, keskustelu heräsi hänen ja vankien välille. Eräs vanki kysyi, kuinka moni Ukrainaan lähetetyistä vangeista on vielä elossa. Rekrytoija alkoi takellella, hän ei vastannut kysymykseen ja lopetti puheensa siihen.

Erään Meduzalle puhuneen vangin mukaan hänen vankilassaan yli 1 000 vankia hyväksyi Wagnerin tarjouksen lokakuussa. Joulukuussa lähtijöitä oli enää reilut 300. Vangin mukaan suurin osa ilmoittautui mukaan vapaaehtoisesti, mutta joissain tapauksissa vankeja uhkailtiin eristyksellä tai siirrolla korkeamman turvallisuustason vankiloihin.

– Wagner hylkää puolet halukkaista jäsenistä eri syihin vedoten, ja nyt he yhtäkkiä pakottavat ihmisiä mukaan. Kuulostaa, että he tarvitsevat väkeä niin kipeästi, että he ottavat kaikki vapaaehtoiset, eräs vanki sanoo.

Kertomukset kiristämisestä eivät ole yhteneviä, vaan osa muissa vankiloissa tuomiotaan istuvista kertoo, että kaikki Wagnerin riveihin liittyneet vangit ilmoittautuivat vapaaehtoisesti, ja pakottamisia pidetään huhuina.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Jevgeni Prigozhin kertoi torstaina, että sotilaiden rekrytoiminen vankiloista on lopetettu kokonaan. Prigozhin vahvisti vankilarekrytoinnin loppumisen, kun häntä pyydettiin Venäjän mediassa kommentoimaan asiaa.

– Täytämme velvollisuutemme niille, jotka työskentelevät meille nyt, hän sanoi.

Wagneriin tähän mennessä liittyneiden vankien määrää ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta sitä on arvioitu Venäjän vankilajärjestelmän julkaisemien tilastojen perusteella. Viime viikolla julkaistujen lukujen mukaan Venäjän vankiloissa tuomiota suorittavien määrä romahti yli 20 000:lla elokuun ja marraskuun välisenä aikana.

Kyseessä oli suurin lasku määrässä yli kymmeneen vuoteen. Tammikuussa julkaistujen tuoreiden lukujen perusteella vankien määrän väheneminen on pitkälti pysähtynyt.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset arvioivat loppuvuodesta, että Wagner olisi toimittanut noin 40 000 vankia rintamalle Ukrainaan. Jos tämä pitää paikkansa, laaja enemmistö Wagner-sotilaista on vankeja.