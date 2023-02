Kyse ei ole John Helinin mukaan vielä ”siitä” suurhyökkäyksestä, josta on varoiteltu.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi uusimmassa Ukrainan sodan tilanneraportissaan, että Venäjä on aloittanut suurhyökkäyksensä Luhanskissa Itä-Ukrainassa.

Raportin mukaan Venäjä on saanut aloitteen alueella käsiinsä, ja hyökkäys on kehittymässä nyt asteittain. ISW:n mukaan varsinkin Luhanskin länsiosissa Svatoven ja Kreminnan rintamalla Venäjän sotatoimet ovat kiihtyneet viime viikkoina.

Ukrainan sodan karttapalvelutiimin yksi ylläpitäjistä John Helin kuitenkin toteaa, että tämä ei vaikuta olevan ”se” suurhyökkäys, josta mediassa on paljon ounasteltu ja josta Ukrainakin on toistuvasti varoitellut.

– Venäjä on selvästi lisännyt hyökkäystoimintaa ja tuonut Luhanskin alueelle uusia joukkoja. Ei voida kuitenkaan puhua sellaisesta suurhyökkäyksestä, josta Ukraina on varoitellut. Venäjän joukkoja ei ole alueella riittävästi, Helin toteaa.

Helinin mukaan Venäjän hyökkäykseen osallistuvaa miesvahvuutta ei ihan tarkkaan tiedetä. Puhutaan kuitenkin muutamista prikaateista. Yksi prikaati koostuu noin 3 000–7 000 sotilaasta.

–Voimaa on Luhanskin alueelle keskitetty, mutta kyse ei ole vielä massiivisesta hyökkäyksestä. Täytyy kuitenkin korostaa, että toistaiseksi ollaan epätäydellisen tiedon varassa, Helin painottaa.

Yleinen nyrkkisääntö on, että hyökkääjällä täytyy olla vähintään kolmin-viisinkertainen miesylivoima, jotta hyökkäys voisi menestyä.

Ukrainan joukkoja lähellä etulinjaa Kreminnan alueella. Venäjän hyökkäyksen kärki on juuri Kreminnan liepeillä.

Helin muistuttaa, että Venäjällä on vielä 100 000–150 000 liikekannalle pantua miestä, jotka eivät ole osallistuneet sotatoimiin toistaiseksi ollenkaan. Ne miehet ovat eri tukikohdissa koulutuksessa.

– Siihen nähden puhe suurhyökkäyksestä on pikkuisen liioiteltua. Se vaikuttaa enemmän paikalliselta hyökkäykseltä, joskin skaalaltaan tavanomaista suuremmalta. Voidaan puhua laajasta puskuyrityksestä, jolla Ukrainan joukkoja yritetään työntää kauemmas, Helin sanoo.

Helinin tietojen mukaan Venäjä on pystynyt etenemään hieman, mutta merkittäviä voittoja Venäjän joukot eivät ole toistaiseksi saavuttaneet.

– Venäjä ei ole kyennyt valtaamaan isoja kyliä. Erityisesti Kreminnan länsipuolen esikaupunkialueen pieniä kyliä Venäjä on saanut vallattua takaisin. Siellä Ukrainan joukot ovat joutuneet vetäytymään viimeksi kuluneen viikon aikana, Helin sanoo.

Yksi Ukrainan sodan karttapalvelun ylläpitäjistä John Helin näkee, että miesvoimaltaan Venäjän hyökkäys ei riitä suurhyökkäykseen, melko massiiviseen paikalliseen hyökkäykseen kuitenkin.

Helinin mukaan näillä tiedoilla ei näytä siltä, että Venäjällä olisi Luhanskissa edellytyksiä suureen läpimurtoon.

– Se ei näytä kovin todennäköiseltä niillä joukoilla, joilla Venäjä nyt hyökkää. Vaikka tiedot kertovat, että Venäjä on tuonut lisää joukkoja tukemaan hyökkäystä, niin tilanne ei näytä siltä, että he isoon läpimurtoon pystyisivät, Helin arvioi.

Yksi tavoite Venäjällä saattaa olla työntää Ukrainan joukot suunnilleen Lymanin ja Kreminnan puolivälissä virtaavan Zherebets-joen toiselle puolelle.

– Venäjä pyrkii todennäköisesti pieneen läpimurtoon Zherebets-joelle saakka ja napata Kreminnan ulkopuolelle lisää tilaa, Helin pohtii.

Yhtä epätodennäköisenä Helin pitää presidentti Vladimir Putinin julkisesti lausumaa vaatimusta, että koko Luhanskin ja Donetskin alueet olisi vallattava maaliskuun loppuun mennessä.

– Vaikealta se näyttää. Varsinkin etelämpänä Donetskin puolella Venäjän joukoilla on vielä pitkä matka esimerkiksi Slovjanskin ja Kramatorskin kaupunkeihin.

– Ennemmin näkisin, että Venäjä pyrkii ottamaan haltuunsa pieniä alueita Donetskissa ja Luhanskissa. Hyökkäyksellä voidaan myös tukea Siverskin ja Bahmutin taisteluita, kun hyökkäys sitoo Ukrainan joukkoja pohjoisemmaksi, Helin sanoo.

Yllä olevalla videolla tallenne Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan vierailusta ISTV:n Ukraina studiossa 8. helmikuuta.

Sitä Helin ei sulje pois, etteikö tämä Venäjän liikehdintä Luhanskin alueella voisi olla jonkinlaisen todellisen suurhyökkäyksen esiaste.

– Sellainen voi tästä vielä toki kehkeytyä, mutta juuri nyt kyse ei ole sen skaalan hyökkäystoiminnasta, Helin sanoo.