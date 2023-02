Lockheed Martinin häivehävittäjä päivittyy uudelle tasolle. Ilmavoimien komentaja Juha-Pekka Keränen kertoo, mitä se merkitsee Suomelle.

Tältä näyttää Suomen ilmavoimien F-35A-monitoimihävittäjä. Ilmavoimat julkaisi havainnekuvan JF-tyyppitunnuksin varustetusta koneesta tammikuussa. Kuva on luonnos ja se voi vielä tarkentua.

Valtioneuvosto päätti joulukuussa 2021 tilata Suomelle 64 Lockheed Martin F-35A Lightning II -monitoimihävittäjää. Ensimmäinen F-35 luovutetaan ilmavoimien koulutuskäyttöön Yhdysvalloissa vuonna 2025. Lapin lennosto vastaanottaa ensimmäiset koneet Suomeen vuoden 2026 loppupuolella.

Seuraavassa katsaus F-35-koneiden tuotantoon ja uusiin päivityksiin.

Kuinka monta F-35-konetta Lockheed Martin on jo valmistanut?

Tuotantolinjalta valmistuu pian tuhannes F-35, kertoi BAE Systems tiistaina. Yhtiö valmistaa koneiden takarungot Lockheed Martinille.

F-35-ohjelmaa hallinnoiva Yhdysvaltain puolustusministeriön hanketoimisto JPO vahvisti hiljattain valmistajan kanssa sopimukset tuotantoeristä 15 ja 16 sekä option tuotantoerästä 17. Ensimmäiset Suomelle luovutettavat koneet rakennetaan tuotantoerässä 17 kehitysversioon Block 4. Suomi saa teollisena yhteistyönä valmistettavakseen koneen eturunkoja.

Lockheed Martin kokoaa F-35-koneita tehtaassaan Fort Worthissa, Texasissa.

Millaisia päivityksiä koneeseen on tulossa?

Kehitysversion Block 4 -koneet saavat teknisen TR-3-päivityksen, joka tuo tietojärjestelmään lisää laskentatehoa ja muistia. Ohjaamoa modernisoidaan uuden panoraamanäkymän avulla. Koneen elektro-optinen tähtäinlaite ja ohjusvaroitus­järjestelmä saavat uusia komponentteja. Elektronisen sodankäynnin järjestelmät saavat lisää tehoa.

Aviation Today -verkkolehden mukaan TR-3:een sisältyy kaikkiaan 88 uutta ominaisuutta, joiden avulla koneeseen voidaan integroida 16 uutta asejärjestelmää nykyisten lisäksi.

F-35:n keskeisimpiin komponentteihin kuuluvat tutka ja moottori ovat uudistuslistalla. Suomen tilaamat tuotantoerän 17 koneet toimitetaan kuitenkin vielä alkuperäisin AN/APG-81 -tutkalaittein ja Pratt & Whitney F135 -moottorein, JPO:n edustaja Russ Goemaere vahvisti IS:lle sähköpostitse.

Aseyhtiö Northrop Grumman kertoi tammikuussa, että se kehittää koneeseen uuden AN/APG-85-tutkan. Uusi elektronisesti skannaava tutka perustuu galliumnitridi-teknologiaan, joka ilmeisesti antaa laitteelle lisää tehoa ja kantamaa.

Pratt & Whitney puolestaan tarjoaa F135-moottorista uutta versiota, joka tuottaa koneen järjestelmille entistä enemmän sähköä ja jäähdytystehoa. Myös kilpailija General Electric kehittää koneeseen omaa uutta moottorivaihtoehtoa.

– Uuden moottorin – tai pikemminkin muutamiin nykyisen F135-moottorin ydinkomponentteihin tehtävän päivityksen – pitäisi tuottaa merkittävästi lisää sähkötehoa, kertoo brittiläisen RUSI-tutkimuslaitoksen sotilas­ilmailuun perehtynyt professori Justin Bronk IS:lle sähköpostitse.

– Se antaa Block 4 -koneille mahdollisuuden hyödyntää täysin edellisiä versioita kehittyneempiä sensoreita ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä, joilla koneet on varustettu.

Kenraalimajuri (kuvassa vielä prikaatikenraali) Juha-Pekka Keränen komentaa ilmavoimia. Keränen ehtii siirtyä reserviin ennen kuin ensimmäiset F-35-koneet tulevat Suomeen.

Mitä nämä päivitykset merkitsevät Suomelle?

Ilmavoimien komentajan, kenraalimajuri Juha-Pekka Keräsen mukaan hävittäjäkoneiden päivitykset ovat osa normaalia prosessia.

– Ihan niin kuin meidän oma Hornet aikoinaan – se rakennettiin APG-65-tutkalle, mutta kun me teimme hankintapäätöksen, tutka oli APG-73, Keränen kertoi IS:lle keskiviikkona.

AN/APG-73-pulssidopplertutka oli teknologinen hyppäys, joka paransi Hornetin taistelukykyä. Mahdollisuus saada nämä tutkat suomalaisiin hävittäjiin oli ratkaisevia tekijöitä Hornetin valinnassa 1990-luvun alussa.

Vielä ei ole tiedossa, milloin F-35:n uusi tutka tulee koneen tuotantoon ja tarjolle myös Suomeen. Keräsen mukaan Yhdysvaltain kaupankäyntisäädökset edellyttävät, että asiakkaille voidaan myydä vain valmiiksi rakennettuja ja testattuja tuotteita.

Professori Bronk kertoo, ettei hän pysty vertailemaan nykyisen ja uuden tutkan suorituskykyä.

– Minulla ei ole pääsyä yksityiskohtaisiin tietoihin, joiden avulla voisin vertailua tehdä.

Moottorivalmistaja Pratt & Whitney on saanut kongressilta rahoitusta F135-moottorin päivittämistä varten.

Perusmoottori F135 on palvellut konetta ohjelman alusta saakka, ja se on suunniteltu käytettäväksi myös Block 4 -versiossa.

– Se on maailman tehokkain (hävittäjän) suihkumoottori, siitä saadaan eniten tehoa ulos. Mutta kun ruokahalu on kasvanut, koneeseen halutaan lisää tehoa elektronisen sodankäynnin järjestelmiin, Keränen kertoo.

Elektronisen sodankäynnin järjestelmät voivat häiritä ja sumentaa vastustajan tutkalaitteita ja viestiliikennettä. Kun järjestelmien lähetysteho kasvaa, ne tarvitsevat lisää jäähdytystä. Keräsen mukaan suunnittelijat haluavat samalla kehittää konetta lisäämällä moottorin työntövoimaa ja vähentämällä polttoaineen kulutusta.

Keräsen veikkaus on, ettei F-35 saa kokonaan uutta moottoria, vaan JPO ja kongressi päätyvät tässä vaiheessa uudistamaan F135-moottoria vaihtamalla siihen komponentteja. Tämä voidaan tehdä Pratt & Whitneyn tarjoamien päivityspakettien avulla.

Ilmavoimat lentää kahdella hävittäjäkalustolla vuosikymmenen loppupuoliskon. Kuvassa suomalaiset Hornetit saattamassa Turun lentonäytökseen saapuvia Yhdysvaltain ilmavoimien F-35-koneita kesäkuussa 2019.

Tuleeko päivityksistä Suomelle kustannuksia?

Jos F-35:n moottori tai tutka päivitetään tuotantoerästä 17 eteenpäin, Suomelle toimitettavat koneet saavat silloin nämä uudet komponentit vakiovarusteina.

– Suomi saa aina saman version, jota toimitetaan myös Yhdysvaltain ilmavoimille, Keränen sanoo.

On Suomen etu, että koneet ovat samanlaisia kuin pääkäyttäjällä, joka maksaa suurimman osan kehityskustannuksista.

Koska Suomi on kuitenkin tilannut koneet alkuperäisin tutkalaittein ja moottorein, päivityksistä tulee lisäkustannuksia. Suomi on varannut kaluston elinkaaren aikaiseen kehittämiseen kaksi miljardia euroa. Tähän kehykseen pitäisi mahtua myös tilattujen aseiden lisähankinnat ja mahdolliset uudet asejärjestelmät.

F-35 saa uutta tekniikkaa ja ohjelmistoja ikään kuin tipoittain. Jatkuvien päivitysten avulla kone voidaan pitää taistelukykyisenä 2070-luvulle saakka.

– Kehittäminen muuttuu Hornetista, jolle tehtiin kaksi isoa MLU:ta (elinkaaripäivitystä), Keränen kertoo.

Norja on käyttänyt ilmavoimiensa F-35A-koneet jo operatiivisissa päivystystehtävissä. Kuvan koneen ripustimissa on Sidewinder-ilmatorjuntaohjukset. Amraam-ohjukset sijoitetaan rungon sisäisiin asekuiluihin.

Milloin koneisiin tilataan uudet ilmataisteluaseet?

Puolustusvoimat hankkii F-35-koneille paketin tutkahakuisia AIM-120 Amraam -ilmataisteluohjuksia ja lämpösäteilyyn hakeutuvia AIM-9X Sidewinder -ohjuksia. Amraamit sopivat myös Suomen ilmapuolustuksen Nasams-järjestelmään.

Tutkahakuinen, keskipitkän ja pitkän matkan ilmataisteluohjus on F-35:n pääase, jolla kone voi tuhota vastustajan kaukana lentäjän näkökentän ulkopuolella. Järjestelmän pääaseena Amraamilla alkaa jo olla ikää.

Suomi ei ole vielä valinnut Amraamille seuraajaa. Keräsen mukaan valinnalla ei ole kiirettä.

– Me voidaan venyttää sitä lähelle vuotta 2030. Haluan odottaa sitä, mikä on sen hetken uusi ja paras ase, Keränen kertoi.

Pöytälaatikossa voi olla useitakin vaihtoehtoja. Lockheed Martin kehittää uutta AIM-260 JATM -ohjusta. Sen rakenne ja ominaisuudet ovat pitkälti vielä salaisia. Arvioiden mukaan se saattaa kaksinkertaistaa Amraamin noin 150 kilometrin kantaman. Järjestelmää on median mukaan jo testattu. Raytheon-yhtiön kehittämä kilpailija on ilmeisesti vielä konseptiasteella.

Jo käytössä oleva eurooppalainen Meteor pystyy patomoottorin avulla ylläpitämään nelinkertaista äänennopeutta ja liike-energiaa lennon loppuvaiheille saakka. Siksi Meteoria on vaikea väistää.

Yhdysvaltain F-35B sai polttoainetta Red Flag -ilmataisteluharjoituksessa Nevadassa 8. helmikuuta.

Onko F-35 jo teknisesti valmis järjestelmä?

Koneen kehitystyö on ollut pitkä, kallis ja mutkikas taival. Korjauslistalla on yhä vielä avoimia puutteita, joista suurin osa on tiettävästi nippelitasoa.

Bloomberg kertoi viime tiistaina, että Lockheed Martin ja JPO ovat saaneet lyhennettyä havaittujen puutteiden listaa yhteensä 831:een avoimeen kohtaan. Syyskuussa 2021 niitä oli 845.

Listalla on Bloombergin mukaan yhteensä viisi ”kategoria 1:n” puutetta. Yksikään niistä ei kuitenkaan vaaranna koneen turvallisuutta tai muuta kriittistä vaatimusta, JPO:n edustaja Russ Goemaere kertoi Bloombergille.

Lockheed Martinin tiedottaja Laura Siebert kertoi lausunnossaan, että yhtiö työskentelee Pentagonin kanssa jatkuvasti korjatakseen puutteet. Niistä 80 prosenttia on Siebertin mukaan luokiteltu matalaan kiireisyysluokkaan tai jo lähes ratkaistuiksi.

F-35:n tuotantoa on hidastanut joulukuussa Texasissa sattunut onnettomuus. Pystysuoraan laskuun kykenevä F-35B-versio joutui laskun viimeisillä hetkillä hallitsemattomaan liikkeeseen ja vaurioitui. Ohjaaja pelastautui heittoistuimella.

Turma sai puolustushallinnon keskeyttämään Pratt & Whitneyn moottorien toimitukset loppukokoonpanoon. Viime vuoden tuotantotavoitteesta jäi keskeytyksen jälkeen puuttumaan joitakin koneita.

Defense Newsin vahvistamattomien tietojen mukaan turma olisi johtunut korkeapaineputkesta, jonka kautta moottoriin pumpataan polttoainetta. Lehden mukaan turma olisi johtanut myös lentokieltoon, joka koskisi alle 40 tuntia käytössä olleita koneita.

Edellisen kerran F-35-koneita oli lentokiellossa kesällä 2022, kun yhden koneen heitto­istuimesta löytyi ajopanoksen valmistusvirhe. Vika koski pientä määrää koneita ja se korjattiin nopeasti.

Mitä testejä F-35:n pitää vielä läpäistä?

Bloombergin tietojen mukaan F-35:n kykyjä koetellaan ensi elokuussa täysimittaisessa ilmataistelusimulaatiossa, jossa sen vastustajiksi simuloidaan Venäjän ja Kiinan uusimmat hävittäjäkoneet. Tätä simulaatiota on lykätty vuosikaudet, Bloomberg väitti.

Venäjä on valmistanut pienen määrän Suhoi Su-57 -häivehävittäjiä ja testannut konetta tiettävästi Syyrian ja Ukrainan ilmatilassa. Kiinan J-20 edustaa sekin uutta hävittäjäsukupolvea.

Büchelin lentotukikohtaan Saksassa rakennetaan uutta infraa F-35-koneita varten. Tukikohdan Tornado-koneet (kuvassa) pysyvät käytössä vielä vuosikymmenen lopulle.