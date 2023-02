Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Drone kuvasi maan­järistys­alueen täys­tuhoa Turkissa

Etelä-Turkissa sijaitsevan Hatayn maakunnan on kuvailtu olevan yksi maanantaisessa maanjäristyksessä eniten vahinkoja kärsineistä alueista. Kuolonuhreja on tiedossa miltei tuhat ja yli 1 200 rakennuksen kerrotaan romahtaneen. Uutistoimisto Reuters on julkaissut dronen kuvaaman videon tuhoista.

