Ranskan parlamentti aloitti maanantaina keskustelun eläkeiän nostamisesta 62 vuodesta 64:ään.

Ranskassa sadat tuhannet ihmiset ovat osallistuneet mielenosoituksiin, joissa vastustetaan suunnitelmaa eläkeiän nostamisesta. Ammattiliitto CGT:n mukaan Pariisissa kaduille marssi noin 400 000 ihmistä.

Mielenosoitusten lisäksi eläkeiän nostoaikeita vastustettiin tiistaina lakoilla muun muassa kouluissa, junaliikenteessä ja öljynjalostamoilla. Lakot häiritsivät merkittävästi muun muassa juna- ja lentoliikennettä Ranskassa sekä Pariisin metroliikennettä.

Muun muassa Nantesissa, Pariisissa ja Rennesissä tunteet kuumenivat, ja poliisi käytti kyynelkaasua mielenosoittajien taltuttamiseen, uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtajat kertoivat.

Vastaavia lakkoja ja mielenosoituksia on järjestetty jo kaksi kertaa aiemmin sen jälkeen, kun presidentti Emmanuel Macron ilmoitti eläkeiän nostosta. Ammattiliittojen mukaan luvassa on vielä lisää protesteja, jos Macronin hallitus ei vetäydy suunnitelmastaan. Seuraavat mielenosoitukset on kutsuttu koolle lauantaiksi.

Viime viikolla mielenosoituksiin osallistui noin 1,3 miljoonaa ihmistä. Protestit ovat olleet Ranskassa suurimpia sen jälkeen, kun vuonna 2010 silloinen presidentti Nicolas Sarkozy yritti edellisen kerran nostaa eläkeikää.

Ranskan parlamentti aloitti maanantaina keskustelun eläkeiän nostamisesta 62 vuodesta 64:ään. Kaksi kolmasosaa ranskalaisista vastustaa suunnitelmaa.