Inuittinaisen nimitys rikkoi lasikaton – tällainen on Suomessa vieraileva Kanadan kenraalikuvernööri

Kenraalikuvernööri Mary Simon, joka kuuluu Kanadan inuitteihin, on pitänyt esillä alkuperäiskansojen oikeuksia.

Suomessa vieraili tiistaina Kanadan kenraalikuvernööri Mary Simon, joka on Kansainyhteisön monarkin eli tällä hetkellä Britannian kuningas Charlesin edustaja Kanadassa.

Simon tapasi Suomessa muun muassa tasavallan presidentin Sauli Niinistön. Kaksikko kertoi keskustelleensa turvallisuudesta ja ilmastosta. Simon myös nosti esille sen, että Kanadan alkuperäiskansan slogan siitä, miten koskaan ei pidä antaa periksi, on samankaltainen kuin Suomessa käytettävä sisu-termi.

Simon kuuluu itse Kanadan inuitteihin. Hänen nimityksensä kenraalikuvernööriksi vuonna 2021 rikkoikin yhden lasikaton, sillä hän on Kanadan ensimmäinen kenraalikuvernööri, joka kuuluu alkuperäiskansaan.

Mary Simon tapasi tasavallan presidentti Sauli Niinistön tiistaina.

Aiemmin Simon oli toiminut muun muassa alkuperäiskansoja edustavan järjestön johdossa, diplomaattina ja pohjoisen asioiden edistäjänä, CTV News on kertonut. Vuonna 2021 Kanadassa puhutti alkuperäiskansojen kohtelu, kun alkuperäiskansoihin kuuluville lapsille suunnattujen asuntolakoulujen lähistöltä löytyi satoja merkitsemättömiä hautoja.

– Näkemykseni on, että sovinto on elämäntapa ja vaatii joka päivä töitä, Simon kommentoi asiaa nimityksensä jälkeen CBC:n mukaan.

– Sovinto on toiseen tutustumista.

Simon kertoi nimitystään koskevassa tiedotustilaisuudessa taustastaan. Hän kertoi, kuinka hänen äitinsä oli inuitti, isä puolestaan Etelä-Kanadasta. Simonin inuittinimi on Ningiukudluk.

– Vietin nuoruuteni Nunavikissa eläen hyvin perinteistä elämää. Useita kuukausia vuodesta elimme leireissä ja maasta, metsästimme, kalastimme ja keräsimme ruokaa ja ylläpidimme aktiivista yhteyttä inuittiperintöömme ja -kieleen.

Simon kertoi oppineensa äidiltään ja isoäidiltään paitsi inuittien kulttuuriperinnöstä, myös olemaan ylpeä itsestään ja suhtautumaan avoimesti eri mielipiteisiin. Hän kertoi oppineensa myös isänsä syvästä rakkaudesta ja kunnioituksesta pohjoista, sen luonnollista kauneutta ja sen ihmisiä kohtaan.

– Kenraalikuvernöörinä työskentelen joka päivä edistääkseni toipumista ja hyvinvointia läpi koko kanadalaisen yhteiskunnan. Minulle se tarkoittaa pysähtymistä kollektiivisen menneisyytemme julmuuksien, joista opimme lisää joka päivä, tunnustamiseksi ja muistamiseksi sekä hyväksymiseksi. Se tarkoittaa, että meidän pitää ajatuksella työskennellä kovasti kohti lupausta paremmasta huomisesta.

Kenraalikuvernööri onkin pitänyt esillä alkuperäiskansojen asiaa myös matkoillaan. Hän kertoi viime vuonna CBC:lle keskustelleensa esimerkiksi kuningatar Elisabet II:n kanssa siitä, että Kanadan historiankirjat pitäisi kirjoittaa uusiksi heijastamaan paremmin todellisuutta alkuperäiskansan ja Britannian suhteesta.

Kenraalikuvernöörinä Simon on matkustanut paljon ja ajoittain matkojen hinta on herättänyt myös keskustelua Kanadassa.

Esimerkiksi viime vuonna National Post uutisoi Simonin, tämän aviomiehen, henkilökunnan ja muiden Kanadan edustajien matkan Britanniaan ja Lähi-itään maksaneen 1,3 miljoonaa Kanadan dollaria eli noin 900 000 euroa.

Simon on ollut vuodesta 1994 asti naimisissa kanadalaisen toimittajan ja kirjailijan Whit Fraserin kanssa. Fraserin kirjoittamat muistelmat julkaistiin vuonna 2018 ja teoksessa kerrottiin myös hänen vaimostaan, The Star on kertonut.

Fraser kirjoitti, kuinka erityisesti alkuperäiskansojen oikeudet ja tasa-arvo olivat olleet hänen vaimonsa uran ja persoonan keskiössä ja, että aiheista puhuttiin paljon myös kotona.

– Nämä kysymykset ovat vieneet Marya eteenpäin lähes puoli vuosisataa. Ja rehellisyyden nimissä on sanottava, että hänen sydämensä on yhä hyvin paljon osa hänen kotimaansa, pohjoisen Quebecin maita, järviä ja jokia.