Suur-Lontoon poliisi on pahoitellut sitä, että poliisi sai jatkaa työssään, vaikka häneen liittyen oli tehty yhdeksän eri ilmoitusta.

Britanniassa entinen poliisi David Carrick, 48, on saanut elinkautisen vankeusrangaistuksen muun muassa 12:een naiseen kohdistuneesta 24:stä raiskauksesta, Reuters uutisoi.

Carrick syyllistyi rikoksiin vuosien 2003–2020 välillä, jolloin hän työskenteli Suur-Lontoon poliisissa.

– Säädyllisyyden ja luotettavuuden julkisen kuvan takana käytit hirviömäisellä tavalla hyväksesi naisia, jotka olivat päätyneet intiimeihin suhteisiin kanssasi, tuomari Bobbie Cheema-Grubb sanoi.

– Raiskasit ja teit seksuaalista väkivaltaa häpeilemättömästi monille naisille... ja käyttäydyit kuin olisit koskematon. Olit röyhkeä ja ajoittain säälimätön, luottaen, että yksikään uhri ei pääsisi yli häpeästään ja pelostaan ilmoittaakseen sinusta.

Tuomari päätyi antamaan David Carrickille mahdollisuuden hakea pääsyä ehdonalaiseen vapauteen reilun 30 vuoden vankeuden jälkeen.

Carrick oli myöntänyt syyllistyneensä 49:ään syytteeseen, jotka kattoivat yhteensä 85 rikosta, Sky News kertoo.

Hänet tuomittiin yhteensä 36:een elinkautiseen vankeus­rangaistukseen. Hänen on mahdollista hakea ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan sen jälkeen, kun hän on istunut vankilassa 32 vuotta. Tuosta ajasta vähennetään se aika, jonka hän on jo istunut vankilassa eli käytännössä hän voisi hakea ehdonalaiseen reilun 30 vuoden jälkeen.

Carrickin tapausta on luonnehdittu skandaaliksi Suur-Lontoon poliisille. Poliisi on pyytänyt anteeksi sitä, että Carrick sai toimia poliisina siitä huolimatta, että poliisi oli saanut yhdeksän ilmoitusta mieheen liittyen. Ilmoituksissa oli muun muassa nostettu esille syytöksiä raiskauksesta, perheväki­vallasta ja häirinnästä. Vasta lokakuussa 2021 yhden uhrin tekemä rikosilmoitus käynnisti rikostutkinnan Carrickista.