Ukraina on saamassa 178 Leopard-taistelu­vaunua – mutta ne ovat kaikkein vanhinta mallia

Saksalaisfirmat kaivavat naftaliinista vanhat Leopard 1A5 -taistelupanssarivaunut. Liittohallitus antoi vaunuille vientiluvan, kertoi Der Spiegel tiistaina.

Ukrainan tueksi pystytetty Leopard-koalitio rakentuu, mutta vain hitaasti. Ukraina on saamassa paljon vaunuja – mutta sieltä vanhimmasta päästä.

Pohjois-Saksan Flensburgissa sijaitsevan sotilasajo­neuvoyhtiön FFG:n hallussa on 99 vanhaa Leopard 1A5 -taistelu­panssari­vaunua, jotka ovat peräisin Tanskan puolustus­voimilta.

Yleisradioyhtiö DR:n tietojen mukaan Tanskan hallitus ja FFG ovat sopineet, että vaunut kunnostetaan Tanskan kustannuksella ja toimitetaan Ukrainan asevoimille. Tanskalaistietojen mukaan vaunujen kunnostus maksaisi toistasataa miljoonaa euroa.

Vaunut ovat vuosikymmeniä vanhoja, ja ne on poistettu käytöstä vuonna 2010. Tiedossa ei ole, kuinka monta vaunua on vielä mahdollista saattaa taistelukuntoon.

Lisäksi aseyhtiö Rheinmetallin varastoissa Italiassa on 88 Leopard 1A5 -vaunua.

Uutislehti Der Spiegel kertoi tiistaina, että Saksan liitto­hallitus antoi alkuviikosta vientiluvan, joka koskee kaikkiaan 178:saa Leopard 1A5 -vaunua. Ne tulevat ilmeisesti Rheinmetallin ja FFG:n varastoista.

Rheinmetallin varastoimien vaunujen kunnostuksen maksaisi Saksan liittohallitus, Spiegel uutisoi.

Lehden mukaan ihannetapauksessa ensimmäiset Leopard 1 -vaunut voisivat olla Ukrainassa jo kesällä. Pääosa vaunuista voitaisiin kuitenkin toimittaa vasta vuoden 2024 aikana.

Leopard 1A5 edustaa 1960-luvun suunnittelua. Se on kevyempi ja heikommin suojattu kuin Leopard 2, ja sen pääaseena on 105 millimetrin kanuuna. Leopard 2:n kanuuna on 120-millinen.

Suomalaisen panssari­vaunu­asiantuntijan Olli Dahlin mukaan Leopard 1A5 soveltuu vielä jalkaväen tulitukivaunuksi, mutta ei enää panssari­yhtymien ensi linjan kalustoksi.

Entä sitten modernit Leopard 2 -vaunut? Saksalaislehti Süddeutsche Zeitung kertoi tiistaina, että Saksan lupaamien 14:n Leopard 2A6:n lisäksi muut käyttäjämaat ovat antaneet vain hyvin vähän konkreettisia sitoumuksia vaunujen luovutuksista.

Lupauksia ovat antaneet muun muassa Puola, Kanada ja Portugali. Norjan hallitus ei ole kertonut, kuinka monta Leopard 2A4 -vaunua se voisi antaa Ukrainalle.

– Neuvottelut ovat olleet käynnissä siitä lähtien kun kerroimme, että olemme valmiita luovuttamaan nämä Leopardit, sanoi liittohallituksen edustaja Wolfgang Büchner lehdelle maanantaina.

Saksa haluaisi varustaa kaksi ukrainalaista panssari­vaunu­pataljoonaa Leopard 2 -kalustolla. Kolmas pataljoona on tarkoitus muodostaa Yhdysvaltain luovuttamista Abrams-vaunuista. Yhdessä pataljoonassa on 31 taistelu­panssari­vaunua.

Suomen puolustus­hallinto ei ole vielä ilmoittanut, millä tavalla Suomi osallistuu Leopard-talkoisiin. On mahdollista, että Suomen osuus rajoittuu koulutukseen ja vaunujen tarvitseman huollon järjestämiseen.

