Ihmiset kulkevat Mika Aaltolan mukaan pääkaupunki Ankarassa kyyneleet silmissä.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on parhaillaan Turkin pääkaupungissa Ankarassa tapaamassa eri tahoja ja keskustelemassa Nato-jäsenyysasioista kollegansa Henri Vanhasen kanssa.

Samaan aikaan vierailun kanssa osui yksi Euroopan historian tuhoisimmista maanjäristyksistä.

Lue lisää: Tämä tiedetään nyt Turkin ja Syyrian katastrofista – kuolon­uhrien määrä jo yli 5 000

Turkin ja Syyrian raja-alueilla tapahtuneen järistysten uhriluku on noussut jo yli viidentuhannen.

Aaltola kirjoitti Twitterissä, että kaikkien huomio on kansallisessa tragediassa.

– Tapahtunut on jokaisen ihmisen mielessä. Ihmiset ovat kyyneleet silmissä, suru ja hätä ovat päällä. Tämä ei ole turkkilaisille mikään pieni juttu. Jokaisessa kokoushuoneessa on ollut televisio päällä. Monella on järistysalueella sukulaisia, joihin ei ole saatu yhteyttä, Aaltola kuvasi tunnelmia Ilta-Sanomille puhelimitse.

Aaltola pelkää, että uhriluku nousee tiistaina ilmoitetusta 5 000:stä vielä paljon.

– Järistysalueella on monta Helsingin kokoista kaupunkia. Kun raunioita päästään kunnolla raivaamaan, uhriluku voi nousta vielä moninkertaiseksi, Aaltola pohtii.

Aaltolan mukaan kestää vielä hyvän tovin ennen kuin kaikki mahdollinen apu pääsee perille.

Raju määnjäristys jätti Kaakkois-Turkkiin ja Pohjois-Syyriaan lohduttoman näyn.

– Siellä on kaiken muun tragedian ohella logistinen painajainen. Tiet ovat tuhoutuneet, ja jälkijäristysten uhka on edelleen olemassa, Aaltola kertoo.

Aaltola puntaroi, että maanjäristyksellä voi olla positiivisia vaikutuksia Turkin ulkosuhteisiin, vaikka onkin ikävää, jos se tapahtuu tällaisen tragedian kautta.

Mika Aaltola näkee, että humanitaarisen avun takia Turkin välit moneen maahan saattavat lähentyä.

– Nyt kun maahan alkaa virrata humanitaarista apua, niin se saattaa poistaa muita patoutumia – erityisesti suhteissa Kreikan kanssa. Katastrofilla voi olla parantavaa, kaunoja vähentävää ja lähentävää potentiaalia.

Lue lisää: Suomi lähettää miljoonan euron arvosta hätäapua Turkille ja Syyrialle

– On muutenkin toivoa, että tästä alkaisi vähän parempi vaihe lännen kanssa. Monissa keskusteluissa meidänkin kanssamme korostettiin tukea Suomesta ja muualtakin länsimaista, Aaltola kuvaa.