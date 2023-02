Tulipalo syttyi maanantaina ja sammutustyöt ovat jatkuneet tiistaina.

Satoja kontteja on liekeissä Turkissa Iskenderunin satamassa, minkä takia rahtialusten on täytynyt turvautua muihin satamiin, Reuters uutisoi.

Paikalta otetut kuvat ja video näyttävät, kuinka sadat kontit ovat mustuneet liekeistä.

Valtavan tulipalon kerrotaan johtuneen maanjäristyksestä.

Turkin merenkulkuviranomainen sanoi maanantaina, että satama oli vahingoittunut valtavassa maanjäristyksessä, joka ravisteli Turkin lisäksi Syyriaa. Iskenderun sijaitsee Hatayn maakunnassa Kaakkois-Turkissa lähellä Syyriaa.

Tulipalo syttyi maanantaina ja vielä tiistaina turkkilainen varustamo Tribeca kertoi, että osa rahtialueesta oli vielä tiistaina liekeissä.

Sataman toiminta on jouduttu keskeyttämään tulipalon takia.

Reutersin lähteen mukaan tulipalo sai liekkien ja savun perusteella todennäköisesti alkunsa kontista, jossa oli helposti syttyvää teollisuusöljyä.

Sammutustyöt ovat jatkuneet vielä tiistaina.

Kaakkois-Turkin maanjäristyksissä on kuollut yli 5 000 ihmistä Turkissa ja Syyriassa. Ensimmäinen järistys tapahtui maanantaina aamuyöllä ja toinen myöhemmin maanantaina. Loukkaantuneita on Turkissa jo yli 20 000. Syyriassa lukumäärä on vielä noin 1 500.