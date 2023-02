Pakistan salli pääsyn Wikipedia-sivustolle

Maan viestintäviranomainen oli estänyt sivustolle pääsyn jumalanpilkaksi koettujen sisältöjen vuoksi.

Pakistanissa pääministeri Shehbaz Sharif on määrännyt Wikipedia-sivuston estämisen purkamisen, uutistoimisto AFP kertoo.

Pakistan esti viime viikolla sivustolle pääsyn, koska siellä julkaistiin paikallisten viranomaisten mukaan jumalanpilkaksi koettuja sisältöjä. Wikipediaa pyörittävä Wikimedia Foundation kertoi AFP:lle maanantaina saaneensa tietää, että viestintäviranomaisia (PTA) on ohjeistettu palauttamaan pääsy sivustolle.

Pääministeri Sharif oli ohjeistanut ministeritason komitean perustamisesta, jonka tarkoituksena oli tutkia viestintäviranomaisen tekemää estopäätöstä. Komitean mukaan täyden eston haittavaikutukset ovat suuremmat kuin sen saavuttamat hyödyt.

Toinen ministeritason komitea tulee jatkossa tutkimaan asiaa.

Jumalanpilkka on herkkä aihepiiri muslimienemmistöisessä Pakistanissa. Aiemmin maassa on esimerkiksi estetty Facebookin ja YouTuben toimintaa, koska niissä on julkaistu pyhäinhäväistykseksi koettua sisältöä.

PTA:n edustaja kertoi viime viikolla, että pääsy Wikipediaan estettiin ympäri maata, sillä palvelu ei ollut poistanut rienaavaa sisältöä, vaikka viranomaiset olivat näin pyytäneet. PTA oli antanut Wikipedialle 48 tunnin uhkavaatimuksen materiaalin poistamiseksi. Viranomainen ei kuitenkaan kertonut julkisesti, mitä he tarkalleen palvelussa vastustivat.