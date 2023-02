Vantaalaismiehen perhe keskellä Turkin maanjäristystä: ”Voin ainoastaan rukoilla”

Vantaalaismiehen perhe ja sukulaiset asuvat Turkin maanjäristysalueella eikä hän saa heihin enää yhteyttä.

Itäisessä Turkissa ja Syyriassa varhain maanantaina aamulla tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen uhriluku on noussut jo yli 3 000:n. Turkissa kuolleita on vajaat 1 800 ja Syyriassa liki 1 300.

Raivaus- ja pelastustyöt olivat kuitenkin vasta alussa, joten uhriluvun odotettiin edelleen kasvavan.

Järistysalueella kokonaisia kaupunginosia on täysin raunioina. Syrjäisimmille alueille ei ollut päivällä edes päästy pelastustöihin. Niitä vaikeuttavat myös järistyksen tuhoamat tiet sekä talvinen, hyytävä sää, kertoo vantaalainen Nejdet Karadag, jonka sukulaiset asuvat järistysalueella.

– Tilanne on hirveän, hirveän huono, sanoo maanjäristyksen runtelemasta Gaziantepin miljoonakaupungista kotoisin oleva Karadag IS:lle.

– Aamuneljältä jo soitettiin. Tajusin heti, että nyt on jotain pahaa tapahtunut, koska ei siihen aikaan kukaan soittaisi muuten Turkista. Sieltä kerrottiin, että tällainen on tapahtunut, eikä kukaan tiedä keitä on elossa, ketkä kuolleita.

Hän sanoo saaneensa epävirallisia tietoja, että kuolleiden määrä voisi olla jopa kymmeniä tuhansia.

Maanjäristyksen tuhoja Gaziantepissa.

Järistyksen keskus sijaitsi Gaziantepin kaupungin tuntumassa lähellä Syyrian rajaa. Tuhot kaupungissa ja sen lähiympäristössä olivat valtavia. Gaziantepissa kaupunginosia on täysin raunioina, ja Diyarbakirissa sortui kokonainen ostoskeskus.

Alueella asuvat kaikki Nejdet Karadagin sukulaiset. Vielä aamulla hän oli tavoittanut osan heistä puhelimitse, mutta iltapäivällä tapahtui toinen voimakas maajäristys.

– Sen jälkeen en ole saanut keneenkään yhteyttä, enkä tiedä, onko ketään siellä kunnossa. Kovasti toivon, että vain heidän puhelimistaan akku olisi loppunut.

– On ihan voimaton olo, kun ei pysty täältä käsin tekemään mitään. Vaikka menisin nyt Turkkiin, niin lentokentät ovat alueella kiinni ja kaikki tiet kokonaan poikki.

Karadagin tilanteesta kertoi ensin Iltalehti.

Nejdet Karadag.

Karadag kertoo puhuneensa vaimonsa veljen kanssa, joka asuu syrjäisessä kylässä vuoristossa.

– Heidän pari-kolme naapurital­oaan oli romahtanut. Toisesta naapurit löysivät seitsemän ruumista, mutta heitä ei pystytty viemään mihinkään, kun kaikki tiet ovat poikki. Kaikki ruumiit ovat nyt siellä pihalla.

– Tilanne on oikeasti niin vaikea, ettei pysty tässä edes istumaan. Kun ei pysty itse tekemään mitään. Hirveän hankalaa! sanoo Karadag puhjeten lohduttomasti itkemään.

– Voin ainoastaan rukoilla.

Hänellä on suunnaton huoli perheestään ja sukulaista, joihin nyt ei saa enää yhteyttä.

– Isä on jo 81-vuotias. Puhelin soi, mutta hän ei vastannut aamulla. Ainoastaan isoveli vastasi ja sanoi, että yrittää kyllä mennä sinne, mutta siellä on hirveä kaaos ja tiet ovat täynnä autoja.

Karadag sai yhteyden myös toiseen siskoistaan, joka kertoi paenneensa lapsiensa kanssa ulos ja värjöttelee lumen keskellä eivätkä pääse mihinkään.

Yksi Karadagin serkuista kertoi olevansa lasten kanssa autossa, mutta siitäkin bensa alkaa loppua, koska he ovat joutuneet pitämään autoa käynnissä pysyäkseen lämpiminä, eivätkä bensa-asemat toimi.

Karadag pelkää, että raunioihin hautautuneilla ei ole paljon toivoa, koska alueella on täysi talvi ja kylmää.

Gaziantepissa on meneillään pelastusoperaatio.

Karadag kertoo käyneensä Gaziantepissa viimeksi kesällä. Jo tuolloin hän pelkäsi, että ihan kaikki alueen rakennukset eivät kestäisi maanjäristystä. Karadagin mukaan osa asukkaista on rakentamisen hintojen noustua päätynyt tekemään kevyempirakenteisia taloja.

Eikä ongelma koske ainoastaan köyhimpiä. Karadag kertoo, että yhdellä kaupungin kalleimmista asuinalueista oli miljoona-asuntoja sisältänyt 14-kerroksien rakennus romahtanut kokonaan.

– Meillä on täällä kolme pientä lasta kotona, eivätkä he tajua, miksi isä ja äiti itkee ja kokoajan katsovat televisiota. Hirveä, musta maanantai tänään ollut.

– Mutta ilmeisesti ollaan nyt aamuun saakka hereillä ja odotetaan hyviä uutisia sukulaisista. Toivon kovasti, että siskot, veljeni ja lähisukulaiset ovat kunnossa.

Nejdet Karadag, 44, muutti Suomeen 2003. Hän on työskennellyt esimiehenä palvelualan yrityksessä vuodesta 2008 lähtien. Karadag on ehdolla kevään edustakuntavaaleissa.

Suomalaisia ei tiedetä joutuneen järistyksen uhriksi, kertoi Suomen Ankaran-suurlähetystön konsuli Raimo Pahkasalo STT:lle maanantaina.

Alueella tiedetään hänen mukaansa olevan vain muutamia Suomen kansalaisia, eikä heihin liittyen suurlähetystölle ollut tullut tietoa tai avunpyyntöjä aamupäivään mennessä.