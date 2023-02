Sveitsiläislehdet ovat julkaisseet uusia vakoilu­paljastuksia Vladimir Putinin hyökkäyssodan kannattajana tunnetuksi tulleesta patriarkka Kirillistä. Eläkkeellä olevan isä Ambrosiuksen mukaan Kirill on käynyt myös Suomessa yhteensä kymmeniä kertoja 1970-luvulta lähtien – sekä Moskovan ortodoksikirkon asioissa että lomailemassa.

Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill on henkilö, jonka KGB-yhteyksistä on tihkunut tietoja jo aiemminkin. Vastikään sveitsiläiset lehdet julkaisivat kuitenkin tuoreita artikkeleita, jotka vahvistavat oletuksia hänen agenttitaustastaan.

SonntagsZeitung ja Le Matin Dimanche ovat tutkineet Sveitsin poliisin salauksesta vapautuneita asiakirjoja, joista käy ilmi, että Kirilliä pidettiin silmällä Sveitsissä jo 1970-luvulla. Hänen roolinsa turvallisuuspalvelu KGB:ssä oli lehtien mukaan viranomaisten tiedossa ja hänen suhteensa ”suoritettiin toimenpiteitä”. Papereista ei kuitenkaan käy ilmi, millaisista toimenpiteistä oli kyse.

Kirill on maalliselta nimeltään Vladimir Mihailovitsh Gundjajev, 76. Hän syntyi Leningradissa pappissukuun ja eteni nopeasti uskonnollisissa opinnoissaan, jonka jälkeen hänet lähetettiin edustamaan Neuvostoliittoa Kirkkojen maailmanneuvostoon Geneveen vuonna 1971. Gundjajev oli tuolloin vasta 24-vuotias.

Gundjajev tunnettiin KGB:n sisällä koodinimellä Mihailov, mikä saattaa olla viittaus hänen isännimeensä.

Gundjajevin tehtäviin Kirkkojen maailmanneuvostossa kuului muun muassa positiivisen kuvan välittäminen Neuvostoliiton uskonvapaustilanteesta ja kritiikin suuntaaminen kohti Yhdysvaltoja sekä sen liittolaisia. Lisäksi hänen uskotaan tarkkailleen neuvostoliittolaisia emigrantteja.

Patriarkka Kirill kuvattuna tammikuun 6. päivänä 2023 pitämässä Venäjän ortodoksisen kalenterin mukaista joulujumalanpalvelusta Moskovassa.

Kirillin virallisista elämäkertatiedoista käy lisäksi ilmi, että hänellä on ollut 1970-luvulta lähtien tiivis yhteys myös Suomeen.

Kirillin kerrotaan työskennelleen vuosina 1978-1984 Suomessa toimivien Moskovan patriarkaatin alaisten seurakuntien johtajana eli käytännössä piispana. Hän on palannut tähän tehtävään uudelleen vuonna 1990, ja tuo tehtävä on jatkunut vielä pitkälle 2000-luvun alkupuolelle asti.

IS selvitti Kirillin Suomi-yhteyksiä tuntevilta henkilöiltä, että hän on käynyt Suomessa säännöllisesti 1970-luvun lopulta aina patriarkaksi nousuunsa asti. Hänen ei tiedetä kuitenkaan koskaan asuneen pidempiä aikoja Suomessa.

– Kirill kävi Suomessa 1970-luvun loppupuolelta alkaen ainakin kerran tai kahdesti vuodessa kirkon asioissa. Lisäksi hän lomaili vuosikymmenten ajan Suomessa varmaankin joka kesä, jolloin hän kävi ystäviensä kesämökeillä lepäilemässä, eläkkeellä oleva piispa isä Ambrosius kertoi IS:lle.

Tuoreet tiedot Kirillin KGB-yhteyksistä eivät tule Ambrosiukselle yllätyksenä, sillä ateistisessa ja kommunistisessa Neuvostoliitossa pappien oli käytännössä pakko olla yhteydessä turvallisuuspalvelun kanssa.

– Kukaan kirkonmies ei voinut toimia Neuvostoliitossa ilman, että hän raportoi KGB:lle. Totalitaristisessa yhteiskunnassa kieltäytyminen siitä olisi tarkoittanut oman pään panemista pölkylle, Ambrosius kuvaili.

Ambrosius kertoo käyneensä itsekin usein Kirillin vieraana vuosikymmenten saatossa, muun muassa Leningradissa, Moskovassa ja Smolenskissa sekä ystävystyneensä tämän kanssa. Kuluneen vuoden aikana Ambrosius on saanut kuitenkin järkyttyä useita keroja seuratessaan Kirillin tapaa oikeuttaa Vladimir Putinin hyökkäystä Ukrainaan.

– Ortodoksina tunnen myötähäpeää hänen sotaa koskevista kommenteistaan. Tilanne on todella surullinen.

Eläkkeellä oleva metropoliitta Ambrosius kuvattuna vuonna 2018.

Kirillin piti saapua Suomeen ensi kertaa viralliselle vierailulle patriarkan roolissaan vuonna 2020, mutta vierailua lykättiin koronaviruspandemian vuoksi.

Tällä hetkellä näyttää epätodennäköiseltä, että vierailu voisi enää toteutua, sillä Kirillistä on kehkeytynyt Putinin hyökkäyssodan yksi kiivaimpia puolustajia.

Fakta Suomessa toimii sekä Suomen ortodoksinen kirkko että Venäjän ortodoksinen kirkko. Moskovan patriarkaatin alaisista seurakunnista tunnetuimpia ovat Helsingissä toimivat Pyhän Nikolauksen seurakunta ja Pokrovan seurakunta. Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu autonomisena kirkkona Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaattiin.

Isä Ambrosiuksen mukaan Kirill on ollut aina mielipiteiltään selkeästi isovenäläinen. Mieleen on jäänyt muun muassa yksi keskustelu 2000-luvulta, kun Kirill oli ihmetellyt Ukrainan itsenäisyyttä.

– Hän sanoi, että on kummallista, miksi Venäjän ja Ukrainan välillä on raja, kun ”olemme samaa kansaa”. Rohkenin olla tuolloin hänen kanssaan eri mieltä.

Isä Ambrosiuksen mukaan 2000-luvulla oli myös kerran tilanne, jolloin hän joutui pitämään Helsingin metropoliitan roolissa Krillille puhuttelun Moskovan patriarkaatin alaisen ortodoksikirkon voimakkaista levittäytymisyrityksistä Suomeen.

– Venäjän mediassa alkoi olla artikkeleita, joiden mukaan Moskovan kirkolla on seurakuntia Turussa ja Porissa ja Vammalassa ja Lappeenrannassa. Sanoin silloin Kirillille, että mitä te oikein meinaatte, ei teidän tehtävänne ole levittäytyä Suomeen, sillä nämä ovat minun hiippakuntani vastuulla.

Ambrosiuksen mukaan hän sai sittemmin kuulla, että Kirill oli pitänyt Suomessa oleville Moskovan alaisten seurakuntien papeille puhuttelun eikä laajentumisasiaan tarvinnut sen jälkeen enää puuttua.

Kirill kuvattuna vuonna 1978. Kuvan tarkka ottopaikka ja ottohetki ei ole tiedossa. Kirill oli tuolloin Viipurin piispa ja Leningradin hengellisen akatemian johtaja.

Epäselvää on, kuinka paljon Putinin ja Kirillin nykyisiin yhteneväisiin sotamielipiteisiin vaikuttaa molempien KGB-tausta. Yhdestä asiasta Ambrosius on kuitenkin varma:

– Kirill on niin vahva mies, että edes Putin ei pysty ylipuhumaan häntä. Valitettavasti tässä on nyt kyse siitä, että heillä on samansuuntaiset intressit ja isovenäläisyys on heissä niin syvällä.

Ambrosius sanoo kuitenkin olevansa yhä valmis kohtaamaan Kirillin, jos siihen tulee tilaisuus.

– Olisin kyllä valmis tapaamaan hänet koska vain, sillä olemme olleet hänen kanssaan erittäin hyviä ystäviä. Olemme myös aina puhuneet suoraan toisillemme erilaiset näkemyksemme.

Kirill on antanut sodan alusta alkaen voimakkaan tukensa Ukrainaa vastaan käytävälle ”erikoisoperaatiolle”, mutta hänen mukaansa Venäjä ei ole silti koskaan hyökännyt minnekään. Hän on myös lausunut, että erikoisoperaatiossa kuoleminen puhdistaa sotilaat kaikista synneistä, sillä Jumala on Venäjän ja Putinin puolella.

(Alla olevassa twiitissä Kirill näkyy laskettelemassa Sveitsissä.)

Kirillillä on taannoisten Suomen-matkojensa lisäksi myös toinen suhde suomalaisuuteen, sillä hänellä on suomalais-ugrilaiset juuret.

Isä Ambrosiuksen mukaan Kirill on kertonut hyvin avoimesti mordvalaistaustastaan. Venäjän mediassa olleiden artikkeleiden perusteella Kirillin suvulla on ersäläiset juuret, ja myös hänen sukunimensä on mordvalaista perua.

Kirill valittiin Venäjän ortodoksirikon patriarkaksi vuonna 2009, kun edellinen patriarkka Aleksei II kuoli. Myös Aleksei II:n KGB-suhteista on kirjoitettu paljon, ja tämän uskotaan toimineen KGB:n tiedonhankkijana.

Genevessä toiminut entinen neuvostokonsuli Vadim Melnikov on kertonut puolestaan jo aiemmin omissa muistelmissaan, että Kirill oli KGB:n upseeri. Myös länteen loikannut entinen KGBn kenraali Oleg Kalugin on luonnehtinut videohaastattelussa, että Kirill oli hänen vanha ”KGB-ystävänsä”.

Kaluginin mukana papeilla oli Neuvostoliitossa kaikkineen kolmenlaisia kohtaloita. Ne, jotka eivät suostuneet yhteistyöhön turvallisuuspalvelun kanssa joutuivat maanpakoon tai tuomituiksi, mikä merkitsi joko vankileiriä tai kuolemaa. Loput sopeutuivat tilanteeseen ja tekivät yhteistyötä KGB:n kanssa.

Sveitsiläislehtien haastattelema Kirillin sukulainen Mihail Gundjajev on nykyisin Venäjän edustajana Kirkkojen maailmanneuvostossa. Hänen näkemyksensä mukaan Kirill ei ole ollut varsinainen agentti, mutta tämä on silti ollut ”KGB:n tiukassa kontrollissa”.

Sveitsiläislehtien mukaan Kirill on käynyt Sveitsissä ainakin 43 kertaa. Tiedonhankintatehtävien ohella hänen kerrotaan harrastaneen intohimoisesti laskettelua ja hänestä on olemassa myös valokuvia sveitsiläisten hiihtokeskusten hangilta.

KGB-taustan lisäksi Kirilliä yhdistää Putiniin myös erikoinen perheyhteys. Putin paljasti taannoin, että hän on saanut selville Kirillin jo edesmenneen Mihail-isän olleen hänen kastepappinsa.

Putin on kertonut, että hänen äitinsä oli vienyt hänet kirkkoon kastettavaksi vuoden 1952 lopulla. Kertoman mukaan äiti oli salannut kasteen jopa Putinin isältä, joka oli aktiivinen kommunisti.

Kastepappi oli ollut nimeltään Mihail ja kirkkona oli toiminut Kristuksen kirkastumisen katedraali, joka sijaitsee Suomen nykyistä Pietarin-pääkonsulaattia vastapäätä. Putinille oli myöhemmin selvinnyt, että kirkossa oli toiminut tuolloin ainoastaan yksi Mihail-niminen pappi ja hänen oli täytynyt olla Kirillin isä.

– Sanoin sitten hänelle (Kirillille), että tiedättekö, näyttää siltä, että teidän isänne kastoi minut, Putin kertoi lausuneensa Kirillille.