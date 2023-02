Vakoilupallo romahdutti jälleen Kiinan ja Yhdysvaltain välit. Kiina voi lisätä tukeaan Venäjän hyökkäyssodalle, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kun isot tappelevat, pienet voivat jäädä jalkoihin. Kun Yhdysvallat ja Kiina vihoittelevat, kärsijä voi lopulta olla puolustussotaa käyvä Ukraina.

Outo vakoilupalloepisodi jäädytti Yhdysvaltain ja Kiinan välit. Kiinan selityksen mukaan kyseessä oli lähinnä karannut sääpallo, mutta silti maa protestoi vihaisesti sen tuhoamista vastaan. Yhdysvaltain presidentillä Joe Bidenilla ei oikein ollut mahdollisuutta mitään muuta päätöstä tehdäkään. Republikaanit syyttivät häntä jo viivyttelystä.

Pallokiistan vuoksi peruuntui Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin Kiinan vierailu. Ukrainalle vierailu olisi tärkeä, sillä Blinkenin tarkoituksena oli puhua Kiinan johtajien kanssa tuesta, jota hyökkääjä-Venäjä Kiinalta saa.

Alun alkaen Kiina ei ollut Venäjän sodasta innoissaan varsinkin, kun helppo voitto vaihtui katastrofien sarjaan. Kiina ei kuitenkaan halua Venäjän romahdusta. Sen Venäjälle antama apu on sitä tärkeämpää, mitä enemmän lännen pakotteet purevat.

Presidentti Volodomyr Zelenskyi varoo Kiinan suututtamista.

Kiinan kautta Venäjä saa teknologiaa sotakoneelleen. Kiina voisi antaa sitä paljon enemmänkin. Wall Street Journalin selvityksen mukaan tuki on jo merkittävää.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi on läpi sodan varonut Kiinan suututtamista. Aluksi Kiinasta puhuttiin jopa mahdollisena rauhansovittelijana.

Elokuussa, kun sotaa oli jatkunut puolisen vuotta, Zelenskyi antoi haastattelun Hongkongissa ilmestyvälle South China Morning Postille. Siinä hän toivoi pääsevänsä keskustelemaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Zelenskyi on sittemmin toistanut toivettaan.

Marraskuussa Politico kertoi kaatuneen taiwanilaisen vapaaehtoisen Ukrainalle aiheuttamasta ongelmasta. Periaatteessa miestä olisi pitänyt muistaa sankarivainajana mutta Ukraina vältti numeron tekemistä asiasta. Se olisi voinut ärsyttää Kiinaa, joka pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan.

Ukrainan kohtaloa Venäjän käsissä verrataan usein Kiinan suunnitelmiin liittää Taiwan itseensä. Vertaukset eivät aina ole ongelmattomia ukrainalaisille.

Venäjän asevoimien ylläpito vaatii tekniikkaa, jota Kiina voi toimittaa.

Ukraina toivoo kehittyneiden länsiaseiden tuovan sille voiton Venäjän vanhojen aseiden ylivoimasta huolimatta. Venäjä ilmeisesti saa yhä osia, joita se voi käyttää esimerkiksi ohjuksissaan. Teknisesti edistynyt Kiina on epäiltyjen listalla.

Jos Kiina alkaisi täysillä tukea Venäjän sodankäyntiä, kasvaisi Ukrainan lännestä tarvitseman avun määrä hetkessä suuresti.

Länsimaissa Ukrainan urhea puolustustaistelu synnytti suuren sympatian aallon. Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa suhtautuminen on viileämpää. Monien mielestä kyseessä on vain sota sotien joukossa. Euroopassakaan ei juuri Afrikan sodista piitata.

Talouden voimansa kautta Kiinalla on vaikutusvaltaa monilla mantereilla. Ukraina ei toivo Kiinan käyttävän sitä itseään vastaan.

Yhdysvallat tuhosi kiinalaiseksi vakoilupalloksi epäilemänsä esineen.

Yhdysvallat on Ukrainan tärkein tukija. Sota on ollut tavallaan menestys Yhdysvalloille. Se on voinut saada voittoja Venäjästä vain aseita lähettämällä, kun ukrainalaiset hoitavat taistelemisen.

Presidentti Joe Bidenin älyä Ukrainan tuen organisoimisessa kiitetään. Yhdysvallat on taas lännen selkeä johtaja Donald Trumpin sekavan presidenttikauden jälkeen.

Euroopan maat eivät enää nikottele, kun Yhdysvallat vaati niiltä tukea taloudellisessa ja teknologisessa kamppailussaan Kiinan kanssa. Tyynenmeren suunnalla Yhdysvallat kuitenkin varautuu myös sotilaalliseen kamppailuun.

Senkään suuret resurssit eivät ole loputtomia. Vetäytymistä Afganistanista perusteltiin juuri voimien keskittämisellä Kiinaa vastaan. Sen vuoksi Talebanin voitto ja Yhdysvaltain nöyryytys oli vain hyväksyttävä. Kun voimien keskittämisen piti alkaa, tuli Ukrainan sota, joka hajotti ne taas.

Mitä uhkaavammaksi tilanne Kiinan kanssa käy, sitä vähemmän huomiokykyä ja resursseja Yhdysvalloilla on Ukrainan tukemiseen sodassa, joka voi kestää vuosia.

Siksi naurettavankin oloinen vakoilupalloepisodikaan ei ole Ukrainalle hyvä juttu.