Chilen maastopaloissa kuollut jo yli 20 ihmistä – loukkaantuneita liki tuhat

Ainakin 24 ihmistä on saanut surmansa ja liki tuhat on loukkaantunut viisi päivää jatkuneissa maastopaloissa Chilen keski- ja eteläosissa. Jopa 800 kotia on niin ikään tuhoutunut paloissa, joita lietsoo yli 40 asteen helle ja kova tuuli.

Palot ovat tuhonneet jo pitkälti yli neljännesmiljoona hehtaaria maastoa alueella, joka sijaitsee viitisensataa kilometriä etelään maan pääkaupungista Santiagosta.

– Se oli helvettiä. On ihme, että edes jotkin talot säästyivät, mutta nyt pelkäämme sitä, että tulipalot palaavat. Mihin me pääsemme turvaan? Entä koska ja miten, kyseli Maria Ines, 55, Santa Juanan kaupungista, joka sijaitsee palojen riivaamalla Biobion alueella.

Sunnuntaina ja maanantaina sään odotettiin hieman viilenevän, mikä helpottaisi hieman sammutustöissä ahkeroivien 5 300 palomiehen urakkaa.

Viranomaiset ovat ottaneet kiinni kymmenen ihmistä epäiltynä palojen sytyttämisestä.