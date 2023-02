Koiraa ulkoiluttanut perheenäiti Nicola katosi jäljettömiin – poliisilla synkkä teoria

Nicolan omaiset eivät usko poliisin tennispalloteoriaa.

Mittavat etsinnät perheenäiti Nicola Bulleyn, 45, löytämiseksi ovat jatkuneet tuloksettomina Isossa-Britanniassa.

Etsintöihin on osallistunut poliisin sukeltajia, droneja, helikoptereita ja vapaaehtoisia.

Toistaiseksi ei ole löytynyt mitään, mikä selittäisi naisen katoamisen. Etsinnät jatkuvat.

Kahden lapsen äiti Nicola Bulley katosi viikko sitten perjantaina Isossa-Britanniassa, Lancashiressa. Viimeinen näköhavainto hänestä on Saint Michael’sin kylässä, jossa hän kävelytti koiraansa Wyre-joen rannalla.

Lancashiren poliisi uskoo, että Nicola Bulley putosi jostain syystä jokeen.

Poliisin teorian mukaan Nicola Bulleyn ulkoiluttamalla spanielilla oli tennispallo leikkikaluna. Pallo vieri jokeen ja Bulley meni hakemaan koiran palloa.

Nicolalla oli yllään kaksi paksua takkia ja hän vajosi painon voimasta jokeen.

Poliisi lisää, ettei sillä ole todisteita mistään epäilyttävästä.

Uintiin perehtyneet asiantuntijat muistuttavat MailOnlinessa, että joen vesi on tähän aikaan vuodesta kylmää. Heidän mukaansa kylmä vesi kangistaa ja voi aiheuttaa shokin.

Poliisikomisario Sally Riley Lancashiren poliisista kertoi The Sunday Timesille, ettei poliisi ole löytänyt merkkejä liukastumisesta eikä putoamisesta penkin läheltä, josta Nicolan matkapuhelin myöhemmin löydettiin.

Penkin läheltä löytyivät puhelimen lisäksi koiran hihna ja valjaat.

Nicola Bulleyn spanieli löytyi noin puoli tuntia siitä, kun toinen koiranulkoiluttaja oli nähnyt Bulleyn.

Riley arvelee mediassa, että joen rannalta putoaminen ei ehkä jättänyt jälkiä.

– Jos ranta on pystysuora ja menettää jalansijan, ruohoon ei ehkä jää jälkiä. Kaikki tämä on tutkittu yksityiskohtaisesti.

Lauantaina poliisi julkaisi kuvan mahdollisesta todistajasta, joka nähtiin tuolloin alueella.

Viranomaiset aloittivat etsinnät löytääkseen keltaiseen takkiin pukeutuneen ja lastenrattaita työntävän naisen, joka käveli Garstang Roadilla ja Blackpool Lane -kadulla 27. tammikuuta.

Viranomaiset ilmoittivat myöhemmin, että nainen otti nopeasti yhteyttä. Häntä on pidetty yhtenä todistajana.

Nicola Bulleyn omaiset ovat asettaneet kyseenalaiseksi poliisin teorian tennispallon vierimisestä jokeen ja Nicolan hukkumisesta.

Nicolan sisko Louise Cunningham on vedonnut julkisuudessa ihmisiin, että he pitäisivät mielensä avoimina. Hän sanoo, että oletus jokeen putoamisesta on vain teoriaa.

Omaiset ovat esittäneet ihmisille avunpyynnön jatkaa Nicolan etsintöjä.

Joen ranta on suosittu koirien ulkoilutusalue. Monien koiranomistajien on nähty seuraavan Nicolan kävelyreittiä ja etsivän jälkiä perheenäidistä, kertoo Daily Mail.