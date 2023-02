IS Ruotsissa: Nämä uudet sukellus­veneet voivat mullistaa Itämeren puolustuksen – Naton myötä myös Suomen tukena

IS pääsi näkemään, kuinka Ruotsin merivoimille rakennetaan uusia, miljardiluokan sukellusveneitä.

Näky on kuin Star Wars -avaruusalusten hangaarista. Satoja metrejä pitkässä hallissa on valtavia, futuristisen näköisen metallirakennelmia. Ensimmäisenä huomio kiinnittyy 6 metriä leveään teräskartioon, jonka alaosassa sojottaa uhkaavina viisi tykinpiipun kaltaista suurta aukkoa.

Meteli on korvia huumaava: vasarat paukkuvat, porat surisevat, hitsauspillit sihisevät – silmiä kirvelee pulputtavan plasmaleikkurin sininen hehku kaasuliekkien leiskuessa aluksen rungolla.

Tässä rakennetaan Saab Kockumsin telakalla Karlskronassa Ruotsin merivoimien uusia ”ihmesukellusveneitä”, joista valmistuttuaan odotetaan Naton valtteja Itämeren hallinnassa.

HMS Blekingen peräosa. Keskellä olevaan akseliin kiinnitetään sukellusveneen potkuri.

Ruotsin uusi A26-tyypin sukellusvene, Blekinge-luokka, on vihdoin etenemässä maaliinsa vuosikausien kipuilun jälkeen. Ruotsin poukkoilleen puolustuspolitiikan ja suunnitteluhaasteiden vuoksi projekti lykkääntyi useasti, mutta nyt Saab lupaa toimittaa ensimmäisen kahdesta sukellusveneestä 2027.

Vuosi on sama, jolloin ensimmäiset Pohjanmaa-luokan korvetit ovat tulossa Suomen merivoimille.

Ruotsi ja Suomi ovat jo sitä ennen mitä ilmeisimmin Naton jäseniä, joten alusten osalta puhutaan samalla koko Itämeren tulevasta puolustuskalustosta. Nato-maista sukellusvenevaltoja Itämerellä olisivat Ruotsin lisäksi Saksa ja Puola.

Uudet ja edistyneet ruotsalaissukellusveneet aiheuttavat päänsärkyä Venäjälle sen yrittäessä tasapainoilla Ukrainan sodan strategisten valintojen kanssa.

Blekinge-luokasta on povattu jopa sellaista mullistajaa, joka muuttaa turvallisuustilannetta Itämerellä ja toimii pelotteena Venäjän aggressioita vastaan.

Blekingen sukellussyvyyden maksimia ei kerrota, mutta Saabin mukaan se riittää hyvin Itämerellä, jonka keskisyvyys on 54 metriä ja syvin kohta 459 metriä.

Nykysukellusveneiden pääasiallinen rooli ole enää vastustajan laivojen ja sukellusveneiden jahtaaminen, vaan olla ”silminä” – kerätä tiedustelu- ja valvontatietoja.

A26 on sukellusvenekomentajan mielestä ”game-changer” – jotakin mikä muuttaa koko tavan ajatella puolustusta.

– Osa siitä ovat sukellusveneiden sisäänrakennetut sensorit, luotaimet. Ne edustavat parempaa kuin kenelläkään muulla Itämeren alueella, sanoo Ruotsin 1. sukellusvenelaivueen komentaja, kommodori Fredrik Lindén.

Ruotsin sukellusvenelaivueen komentaja Fredrik Lindén on palvellut sukellusveneissä jo yli 30 vuoden ajan.

Jo vuonna 1991 sukellusveneiden parissa aloittanut Lindén ei silti väheksy Venäjän sukellusveneteknologiaa. Lindénin mukaan venäläiset kehittävät osaamistaan ja ovat aina osanneet rakentaa hyviä sukellusveneitä. Myös koulutus on ensiluokkaista.

– Minulla on suuri kunnioitus Venäjän sukellusveneyhteisöä kohtaan.

Ruotsilla on pitkä sukellusvenehistoria. Enimmillään vedenalaisia oli 1970-luvun alussa palveluksessa yli 20. Nyt vain neljä, joista kaksi telakalla uudistettavina. Tavoitteena on venyttää niiden käyttöikää kunnes A26-alukset valmistuvat.

Gotland-luokan HMS Halland ja vanhempi, 1980-luvulla tehty HMS Södermanland ovat samassa valtavassa telakkahallissa kuin HMS Blekinge. Halland on leikattu kahtia ja siihen liitetään parin metrin pituuden lisäksi osin samaa uutta tekniikka kuin Blekingeen.

Blekinge-luokan sukellusveneet ovat 66 metriä pitkiä, uppoumaltaan noin 2 000 tonnia. Niiden nimet ovat virallisesti HSwMS Blekinge ja HSwMS Skåne. Nimet on hyväksytetty kuningas Kaarle XVI Kustaalla, jolle laivaston alusten nimeäminen kuuluu.

Sukellusveneen pienoismalli kiinnosti kruununprinsessa Victoriaa merenalaisen teknologian messuilla Rotterdamissa Hollannissa kesäkuussa 2022.

Saab Kockumsin ratkaisu on rakentaa alukset viitenä isompana lohkona. Blekingen peräosan kaksi lohkoa liitettiin toisiinsa kesällä sen jälkeen, kun sukellusvene laskettiin kölille 30. kesäkuuta. Nyt kaikki sen lohkojen ulkorungot ovat valmiita odottaen yhteen liittämistä ja sisäosien asentamista.

A26-sukellusveneet rakennetaan lohkoissa, joita voidaan muokata tai lisäillä esimerkiksi elinkaaripäivityksessä.

– Peräosassa kaikki on asennettu valmiiksi: moottorit, kaapelit... Se vei aikansa rakentaa. Toinen monimutkainen lohko on etuosa, jossa torpedoputket ovat. Teemme lohkot vaikeusjärjestyksessä, esittelee Saab Kockumsin viestintäpäällikkö Joachim Hallor osoittaen sukellusveneen yhä osin kesken olevaa keulaa.

Neljän torpedoputken keskellä on viides isompi aukko, halkaisijaltaan 1,5-metrinen Multi Mission Portal -ilmalukko, jonka kautta voidaan pinnan alla siirtää sukeltajia ja miehittämättömiä vedenalaisia laitteita aluksesta ulos ja sisään. Saabin mukaan kyseessä on ensimmäinen sukellusvene, jossa tuollainen on.

Saabin kaaviokuvan mukaan putkeen mahtuu esimerkiksi kahdeksan sukeltajaa tai pienoissukellusvene.

– Myös siinä mielessä tämä on ”game-changer”. Se tarjoaa aivan uudet suorituskyvyt, toteaa Saab Kockumsin myynti- ja markkinointijohtaja Fredrik Gustafson.

A26-sukellusveneiden erikoisuus on keulassa sijaitseva Multi Mission Portal -ilmalukko, jonka kautta mm. erikoisjoukot ja miehittämättömät sukelluslaitteet voivat operoida.

– Tästä tehdään sukellusvene, jonka fokus on paljon lähempänä meren pohjaa kuin pintaa, kiteyttää kommodori Lindén.

Sukellusveneen voimanlähteinä ovat diesel-sähkö- sekä Stirling AIP -lämpövoimamoottorit. Liki äänettömän AIP:n avulla sukellusvene voi olla veden alla jopa viikkoja ilman, että sen tarvitsee nousta pintaan lataamaan akkuja.

Äänettömyys on ruotsalaissukellusveneiden valtti. Stirling AIP:n avulla ne ovat hiljaisempia kuin ydinsukellusveneet, joissa ääntä tuottavat ydinreaktorin jäähdytysjärjestelmät.

Vuonna 2005 Gotland-luokan ruotsalaissukellusvene osoitti osaamistaan ”upottamalla” amerikkalaisen ydinlentotukialus USS Ronald Reaganin yhteisissä sotaharjoituksissa. Amerikkalaissotalaivat eivät silloisella tekniikallaan pystyneet havaitsemaan HMS Gotlandia, joka ”sukelsi ympyrää” niiden ympärillä ja lipui sitten pois. Amerikkalaiset eivät huomanneet sen koskaan edes olleen paikalla.

Gotland oli tuolloin vuoden lainassa Yhdysvaltain laivastolla harjoitusvastustajana, jotta yhdysvaltalaiset oppisivat AIP-veneiden toiminnasta. Alus teki vaikutuksen.

– Vuoden jälkeen heiltä tuli soitto Ruotsin laivastolle, että ”voisimmeko lainata vuoden lisää, kun emme ole vieläkään löytäneet sitä”, vitsaili Hallor.

Saab Kockumsin viestintäpäällikkö Joachim Hallor HMS Blekingen peräosan edessä telakalla. Peräosan moottorit ja järjestelmät on jo asennettu rungon sisälle.

Telakan ulkopuolella voi nyrkillä kopauttaa Kiirunan malmista valmistettua erikoisterästä, josta sukellusveneet rakennetaan. Kova, mutta taipuisa teräs on paksuimmillaan jopa 100-millistä. Sen muokkaamiseen rungon muotoihin tarvitaan yhtä Euroopan suurimmista taivutuslaitteista.

Strenx 700 -terästä uppoaa sukellusveneen runkoon 900 tonnia. Rungon sisälle tulee 200–300 tonnia erilaisia järjestelmiä, joista iso osa hivutetaan paikoilleen kumieristetyille alustoille, jotka vaimentavat ulkoisten räjähdysten tuottamia iskuja.

A26-luokan sukellusveneissä ei ole perinteistä periskooppia, joten aluksen ohjaamo muistuttaakin enemmän suurta tietokonekeskusta.

Sukellusveneen sisälle tungetaan lisäksi 140 järjestelmää, yli 400 000 erilaista komponenttiosaa, 100 kilometriä johtoja sekä 10 000 putkikomponenttia.

– Olette kuulleet sanonnan, että ”eihän tämä sentään rakettitiedettä ole”. Olemme vakuuttuneita, että sukellusveneet ovat vielä monimutkaisempia kuin raketit. Siksi vastaamme: ”eihän se mitään sukellusvenetiedettä ole”, kuvaa Gustafson.

Saab Kockumsin myynti- ja markkinointijohtaja Fredrik Gustafson sanoo sukellusveneiden valmistuvan vuosina 2027–28.

Ruotsin hanke suunnitella ja rakentaa omin voimin huippumoderni sukellusvene on iso tekninen ja taloudellinen haaste. Suunnittelun venymisen ohella myös hinta on noussut.

Havainnepiirros Blekinge-luokan sukellusveneestä merellä.

Blekinge-luokan kahden aluksen budjetiksi sovittiin vuonna 2015 yhteensä 8,2 miljardia kruunua, mutta vuonna 2021 kulujen ilmoitettiin nousevan 5,2 miljardilla. Yhteensä hintaa kertyy siis noin 1,4 miljardia euroa, eli liki saman verran kuin kustantaa neljän yli satametrisen korvetin rakentaminen Suomen merivoimille.

Mutta rahaa riittää nyt. Vielä pari vuotta sitten esitettiin epäilyjä, ettei Ruotsin ole taloudellisesti järkevää kehittää omia sukellusveneitä muun puolustusbudjetin kustannuksella.

Sitten alkoi Ukrainan sota – ja sotateollisuuden kulta-aika. Saabin pääkonttorin esittelynäytöillä Tukholmassa näkyvät luvut: tänä vuonna Euroopan valtioiden puolustusbudjettien yhteissumma on jo 120 miljardia dollaria, kun vuonna 2010 se oli alle puolet siitä.

Vuosina 2022–2030 eurooppalaiset satsaavat aseisiin huikeat 331 miljardia dollaria enemmän kuin ennen Ukrainan sotaa oli ennakoitu. Puolustusvoimansa pahoin alas ajanut Saksa yksin satsaa seuraavan kolmen vuoden aikana 100 miljardia dollaria aseisiin.

Saab on yksi isoista hyötyjistä. Pääkonttorin aulassa ovat esillä sen tämän hetken myyntivaltit: NLAW- ja Carl-Gustav M4 -panssarintorjuntaohjukset. Juuri niillä on iso osa venäläistankeista tuhottu Ukrainan rintamalla. Ja siksi kaikki haluavat niitä, joten tilauskirjat hehkuvat punaisina.

Ukraina on saanut käyttöönsä ruotsalaisvalmisteisia Carl-Gustaf-sinkoja, joilla on tuhottu paljon venäläistankkeja rintamalla.

Myös sukellusveneillään Saab pyrkii ulkomaanmarkkinoille. A26 on tarjolla muun muassa Hollannille, jolta odotetaan sukellusvenepäätöstä vuoden sisällä. Australialle ja Singaporelle Saab on aiemmin suunnitellut ja valmistanut sukellusveneitä, joiden tulevaisuuden päivityksissä nähdään potentiaalisia kauppoja.

A26-tyyppiä markkinoidaan kolmena eri versioina, joista isoimmalla voi operoida valtamerillä. Saab on myös luvannut, että A26 voidaan varustaa pystysuorilla ohjussiiloilla, joista voi laukaista esimerkiksi Tomahawk-risteilyohjuksia.

A26:n kaltaisille konventionaalisille dieselsukellusveneille riittää markkinoita. Sellaisia on maailmalla käytössä noin 300 kappaletta, joista 15–20 vuoden sisällä iso osa on korvattava uusilla. Tähän saumaan Saab yrittää iskeä.

Suomella ei toisen maailmansodan jälkeen ole ollut omia sukellusveneitä, mutta kysyttäessä Saab olisi valmis niitä rakentamaan, sanoo Fredrik Gustafson.

Tosin Nato-Suomessa omille sukellusveneille ei välttämättä olisi edes tarvetta.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys avaa lisää mahdollisuuksia kalustojen yhteensovittamiselle. Ei ole tarpeen, että molemmilla olisi samat resurssit, huomauttaa kommodori Fredrik Lindén.

– Voisimme täydentää toisiamme. Siinä mielessä sukellusveneet olisivat totta kai resurssi Suomelle. Se olisi luonnollista Naton jäsenten intressien sekä Suomen ja Ruotsin yhteistyön kannalta.

Kun Ruotsin sukellusveneet ja Suomen korvetit saapuvat Itämerelle yhtä aikaa 2027 alkaen on niillä suuri vaikutus sotilaallisesti, myöntää Lindén, mutta lisää, ettei pidä tuudittautua odottamaan.

– Siihen saakka meidän täytyy operoida nykyisellä kalustolla. Laivueenkomentajana fokukseni on tässä ja nyt. Minun on tehtävä parhaani kouluttaen miehistöä ja kykyjä nykyisille aluksille.

Blekinge-luokan aluksilla on 17–26 hengen miehistö ja mukaan mahtuu tarvittaessa myös erikoisjoukkojen sotilaita.