Bloomberg: Turkki saattaa ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden maaliskuussa – ilman Ruotsia

Bloombergin lähteiden mukaan Turkki voisi ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden jo maaliskuussa. Ruotsi tosin saattaisi jäädä odottamaan vuoroaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on ollut Nato-prosessissa kanto kaskessa.

Turkki saattaa hyväksyä Suomen Nato-hakemuksen jo ensi kuussa, uutisoi Bloomberg siteeraten nimettömänä pysyneitä lähteitään Turkissa.

Samalla näyttäisi siltä, että Ruotsi oltaisiin jättämässä toistaiseksi sotilasliiton ulkopuolelle, eikä Suomen länsinaapurin hakemusta ratifioitaisi samaan aikaan.

Bloombergin lähteiden mukaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan olisi lähellä hyväksyntää sille, että Suomessa tehty työ Turkin ilmaisemien turvallisuushuolien osalta olisi riittävää, jotta Suomi voitaisiin hyväksyä Naton jäseneksi.

Lue lisää: Pitäisikö Suomen mennä Natoon ilman Ruotsia? Näin Tukholman kaduilla vastattiin: ”Ymmärrän täysin, jos...”

Suomen jäsenyys saatetaan hyväksyä ennen maaliskuun puoliväliä, kun Turkin parlamentti jää tauolle ennen toukokuussa järjestettäviä vaaleja. Turkin lisäksi Suomen jäsenyys on vielä ratifioimatta Unkarissa.

Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet liittymistä Natoon yhteishakemuksella. Suomen johto on painottanut halunsa yhteishakemuksen jatkumiselle. Muun muassa pääministeri Sanna Marin on sanonut, että on kaikkien etujen mukaista, jos Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon yhdessä.

Turkki on alusta alkaen suhtautunut Ruotsiin kylmemmin kuin Suomeen ja maiden välit ovat käytännössä jäätyneet tammikuussa sen jälkeen, kun tanskalais-ruostalainen poliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin Tukholmassa Turkin suurlähetystön lähellä.