Tutkijan mukaan ajattelu ”pummivasta Euroopasta” ei ole reilu kuvaus Venäjän naapurissa sijaitsevista maista.

Maat kuten Suomi, Baltian maat ja erityisesti Puola ovat osallistuneet Ukrainalle annettavaan apuun yli odotusten. Samalla ne ovat ottaneet riskin siitä, että Venäjä saattaa kohdistaa niihin kostotoimia, arvioi arvostettu yhdysvaltalainen tutkija Andrew A. Michta kirjoituksessaan 19FortyFive-sivustolla.

Michtan mukaan Yhdysvalloissa on poliittisen kentän molemmissa ääripäissä ollut ajattelua ”pummivasta Euroopasta”. Hänen mukaansa tämä mielikuva ei ole kuitenkaan reilu kuvaus nykypäivän Euroopasta tai ei ainakaan Itä-Euroopan maista.

Michta nostaa esille erityisesti Puolan antaman aseellisen tuen, mutta myös Suomen, Baltian maiden ja Romanian antaman sotilaallisen tuen.

– Tärkeintä on, että nämä maat ottavat päivittäin riskejä antaessaan aseita omista varastoistaan ja tarjotessaan kuljetusväyliä, jotka mahdollistavat avun pääsemisen Ukrainaan, Michta sanoi ja totesi, että ilman Puolan apua ja pääsyä sen infrastruktuuriin Yhdysvallat ja sen liittolaiset eivät voisi antaa Ukrainalle materiaaliapua.

Etenkin Puola ja Baltian maat vaativat kovaäänisesti Saksaa sallimaan Leopard-taistelupanssarivaunujen toimittamisen Ukrainaan. Saksa tähän lopulta suostui, ja Puola on sanonut toimittavansa Ukrainaan Leopardien lisäksi myös PT-91 Twardy -tankkeja tulevina viikkoina.

Suomi ei ole päättänyt vielä taistelupanssarivaunujen lähettämisestä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi tammikuun lopussa Ukrainassa vieraillessaan, että Euroopassa keskustellaan taistelupanssarivaunujen lähettämisestä ja niihin liittyvästä tuesta. Niinistö muistutti myös Suomen erityislaatuisesta asemasta.

– Euroopan maista, joilla on yli 10 Leopard-tankkia, Suomi on ainutlaatuisessa asemassa, koska olemme ainoa, joka on Naton ulkopuolella ja jolla on erittäin pitkä raja Venäjän kanssa. Ukrainan jälkeen pisin Euroopassa, Niinistö muotoili.

– Meidän täytyy pitää se aina mielessä, kun harkitsemme rooliamme. Mutta joka tapauksessa voin luvata, että olemme rakentavia.