Ukrainassa Donetskin alueella sijaitsevasta Bahmutista on käyty kovia taisteluja viime syksystä lähtien.

Kovien taistelujen kohteena olevan ukrainalaisen Bahmutin lounaispuolella ukrainalaissotilas Andri asuu kynttilöiden valaisemassa bunkkerissa, joka on rakennettu jäiseen maahan. Useiden viikkojen ajan he ovat taistelleet venäläisen yksityisarmeijan Wagnerin sotilaita vastaan, CNN kertoo.

Andri kuvaili päivää, jolloin tulitaistelu kesti noin kymmenen tuntia putkeen keskeytyksittä. Andrin mukaan ukrainalaisten AK-47-kiväärit kuumenivat niin paljon, että niitä piti jatkuvasti vaihtaa.

– Meidän puolellamme oli noin 20 sotilasta. Ja sanotaan noin 200 heidän puolellaan.

Sotilaat saivat Andrin mukaan todistaa Wagnerin taktiikkaa, jossa ensimmäisessä aallossa lähetetään vain muutamia, yleensä venäläisistä vankiloista rekrytoituja sotilaita. Ensimmäisen aallon sotilaat yleensä tuntevat vain vähän sotataktiikoita ja ovat huonosti varusteltuja.

Tämän jälkeen toinen yhtä pieni, noin kymmenen sotilaan joukko seuraa ja pyrkii etenemään ensimmäisten edelle. Vasta ensimmäisen aallon jälkeen Wagner lähettää paikalle kokeneempia taistelijoita.

Tuhoutunut auto Bahmutissa 1. helmikuuta.

Andri kuvaili hyökkäyksen kohtaamista pelottavaksi ja epätodelliseksi kokemukseksi.

– Meidän konekiväärimiehemme tuli melkein hulluksi, koska hän ampui heitä. Hän sanoi, että tiesi ampuneensa miestä, mutta mies ei kaatunut. Ja sitten jonkin ajan kuluttua, kun hän ehkä vuoti kuiviin, hän vain kaatui maahan.

Andri kuvaili taistelua kohtaukseksi zombielokuvasta ja piti todennäköisenä, että sotilaat olisi huumattu, vaikka tästä on vaikea saada vahvistusta.

– He kiipesivät ystäviensä ruumiiden yli, astuen niiden päälle.

Andrin mukaan Wagnerin joukot saivat piiritettyä ukrainalaiset, mutta ukrainalaiset taistelivat viimeiseen luotiin asti ja lopulta Wagner vetäytyi.

Ukrainalaissotilaat kaivoivat juoksuhautaa lähellä Bahmutia.

Myös BBC vieraili eturintamalla Donbasissa. Siellä sotilaat kertoivat, kuinka vihollinen oli koko ajan läsnä.

– He olivat noin 400 metrin päässä meistä, tuon kentän toisella puolella. Me pidämme pintamme, mutta se on yhä vaikeampaa, sanoi vapaaehtoispataljoonassa palveleva kersantti Denys Kaltshuk sanoi.

Kaltshuk kuvaili, kuinka venäläinen jalkaväki, taisteluhävittäjät ja tykistöyksiköt vaikuttivat tekevän yhä paremmin yhteistyötä ja olevan yhä tehokkaampia Bahmutin lähistöllä.

– Lentokoneet ovat pahimpia. Et kuule niitä ennen kuin on liian myöhäistä. Sama taistelupanssarivaunujen kanssa. Tykit ovat helpompia – ainakin sinulla on sekunti tai kaksi (hakeutua suojaan) sen jälkeen, kun kuulet niiden tulevan.

Viikkojen ajan yksityisarmeija Wagner on johtanut taisteluja Bahmutin lähistöllä. Yksityisarmeija on kärsinyt merkittäviä menetyksiä, mutta jatkanut etenemispyrkimyksiä.

Viime päivinä jotkut ukrainalaissotilaat ovat havainneet, että myös Venäjän tavallinen armeija on ottanut näkyvämpää roolia Bahmutissa, mikä on näkynyt ukrainalaisten puolella.

– Meillä on nyt hyvin vaikeaa. Ymmärrämme, että Venäjä oppii joka päivä ja muuttaa strategiaansa. Ja mielestäni meidän pitää oppia nopeammin, sanoi tiedusteluyksikköä johtava Dmytro Podvortshanskyi.

Ukrainalaissotilas juoksuhaudassa lähellä Bahmutia.

Sotilaat kertoivat, että tavalliset venäläisjoukot olivat paremmin varusteltuja ja nyt ne piileksivät ja hajauttivat ammusvarastojaan paremmin sekä iskivät ukrainalaisten huoltoreiteille tehokkaammin. Tämän seurauksena venäläisjoukot ovat saavuttaneet menestystä Bahmutin ympäristössä.

Sotilaiden keskuudessa spekuloitiin siitä, millainen Ukrainan vastahyökkäys on. Joidenkin mukaan se voisi kohdistua Luhanskin alueeseen, kun taas osa spekuloi, voisiko kyse olla iskusta etelässä sijaitsevaan Melitopoliin, jotta ukrainalaiset voisivat uhata venäläisjoukkoja Krimin niemimaan tuntumassa.

Mitään varmaa tietoa ei kuitenkaan kenelläkään ole Ukrainan suunnitelmista.