Putinin Venäjä voi hajota – kartta näyttää, millainen olisi pieniin osiin pilkottu ”alistettujen kansojen vankila”

Kommentti

Avoimesti Venäjän hajoamista ajavat aktivistit ovat arvoitus – kuka on lintu ja kuka kala?

Kun Venäjästä on puhe, minkään ei pitäisi enää yllättää eikä mikään ole periaatteessa mahdotonta.

Tämä kaikki tuli selväksi viimeistään 24. helmikuuta 2022, kun Venäjä hyökkäsi ilman mitään järkevää syytä Ukrainaan ja aloitti veljeskansansa systemaattisen tuhoamisen.

Pakko on silti tunnustaa, että hätkähdin hetkeksi, kun Brysselin europarlamentissa järjestetyssä seminaarissa läväytettiin screenille aivan uudenlainen Venäjän kartta. Kuvitteellinen kartta oli esittävinään Venäjän alueita sen jälkeen, Ukrainan sota on päättynyt – tai vaihtoehtoisesti viimeistään sen jälkeen, kun Vladimir Putinin sortovaltakausi on ohi.

Kuvitelmien mukaan Venäjästä syntyisi mahdollisesti 34 uutta valtiota, mutta tuoreimman vision mukaan valtioita voisikin muodostua 43.

Seminaarissa esiintyi joukko Venäjän eri kansojen ja alueiden edustajia, jotka kertoivat Moskovan keskusvallan heitä kohtaan harjoittamasta vainosta ja suoranaisesta kansanmurhasta hyvin uskottavasti.

Jokaisen puhujan kohdalla yritin miettiä, kuka heistä on lintu ja kuka on kala.

Kuka on tarpeeksi uskottava, jotta hänestä saattaisi nousta vaikkapa Burjatian tai Sahan tasavallan uusi oma karismaattinen johtaja – siis tyyliin esimerkiksi Viron laulavan vallankumouksen yhden johtohahmon ja sittemmin presidentiksi nousseen Lennart Meren tapaan?

Tai entä kuka on ehkä vain pelkkä ”valeaktivisti”, joka toimii Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n apurina ja edistää alueiden itsenäisyyden sijaan nimenomaan niiden itsenäisyyden estämistä?

En edelleenkään kykene sanomaan, kuka on kuka – tuskin sitä tietävät aktivistit itsekään. Joidenkin heistä toiminnan FSB saattaa sallia nimittäin vain siksi, että heitä halutaan käyttää myöhemmin hyväksi Kremlin juonissa. Kaikkia tarkkaillaan ja kaikkien toimintaan soluttaudutaan.

Lieneekö tuolla tiedolla lopulta niin suurta väliäkään. Jos Venäjän hajoaminen on tapahtuakseen, FSB ei pysty estämään sitä, kuten ei pystynyt KGB estämään aikanaan Neuvostoliiton hajoamista.

Arja Paananen