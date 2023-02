Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Monica näyttää, kuinka tehdään kotona monteri­maski suoraan hitti­sarja The Last of Usista

Monica Cardenas innostui tekemään naamion The Last of Us -pelisarjan maailmasta ensi kerran jo vuonna 2020. HBO:n samannimisen hittisarjan myötä hän päätti julkaista videon siitä, kuinka naamio valmistetaan. Kauhua rakastava Monica on itseoppinut maskeeraaja ja rekvisiitan rakentaja.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi