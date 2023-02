Republikaanien esivaaleista povataan likaisia. Gallupien perusteella Trump on edelleen puolueen selkeä ennakkosuosikki.

Sisäpiiriväitteiden mukaan Donald Trump on ollut raivoissaan siitä, että Floridan kuvernöörin Ron DeSantisin on kerrottu tavoittelevan republikaanien presidenttiehdokkuutta vuoden 2024 vaaleissa.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis on tähän saakka vaiennut ex-presidentti Donald Trumpin verbaalisista sivalluksista – tuoreimmin syytöksistä, että hän möhli osavaltionsa koronapolitiikan pari vuotta sitten. Hiljaisuudessaan hän onkin ollut republikaanien keskuudessa kaikkea muuta kuin yksin.

Uudet tuulet vaikuttivat kuitenkin puhaltavan tiistaina, jolloin hän piti tiedotustilaisuutta Bradentonin kaupungissa Tampan eteläpuolella. Asiasta uutisoi verkkolehti Politico.

– Nousen vuoteesta ja ihmiset hyökkäävät kimppuuni joka suunnalta. Näin on ollut monta, monta vuotta, DeSantis aloitti.

– Hyvä asia on se, että kansa voi julistaa tuomionsa joko valitsemalla sinut uudestaan virkaan tai jättämällä valitsematta. Olen iloinen voidessani sanoa, että tiimini ei vain voittanut vaaleja uudestaan. Me voitimme suuremman prosentin annetuista äänistä kuin kukaan toinen republikaaniehdokas Floridan osavaltion historiassa.

Tappio vuoden 2020 presidentinvaaleissa on tunnetusti arka paikka menestyksestä brändin itselleen rakentaneelle Trumpille. Lisäksi Trump on sisäpiiritietojen mukaan ollut DeSantisille raivoissaan siitä, että tämän on kerrottu tavoittelevan republikaanien presidenttiehdokkuutta vuoden 2024 vaaleihin.

Politiikan kommentaattorit ja asiantuntijat ovat arvioineet DeSantisin kortit hyviksi ansiokkaan välivaalikampanjan jälkeen. Marraskuussa hänet valittiin toistamiseen Floridan kuvernööriksi murskaavalla 59,4 prosentin enemmistöllä annetuista äänistä.

Liittovaltion tasolla republikaanit sitä vastoin pärjäsivät ennusteita merkittävästi heikommin. Tulosta pidettiin pettymyksenä, vaikka puolue nappasikin täpärästi enemmistön kongressin alempaan kamariin edustajainhuoneeseen.

Nöyryyttävänä sitä pidettiin Trumpille, jonka suosimien ehdokkaiden äänisaalis lässähti kauas tavoitteesta. Ex-presidentin toiveissa oli nostattaa kongressiin erityisesti vuoden 2020 vaalituloksen kiistäviä ehdokkaita ja vahvistaa siten asemaansa sekä republikaanien puoluekoneistossa että päätäntäelimissä laajemmin.

Ennen varsinaisia vaaleja republikaanit valitsevat oman ehdokkaansa niin sanotuissa esivaaleissa. Välittömästi viime marraskuun välivaalipettymyksen jälkeen gallupit povasivat DeSantisille jopa parempia tuloksia kuin Trumpille. Parin kuukauden kuluessa asetelma on kuitenkin palannut entiselleen.

Esimerkiksi kyselytutkimusyhtiö Emersonin tammikuussa julkistaman kyselyn mukaan 55 prosenttia republikaaneista äänestäisi Trumpia puolueen ehdokkaaksi. DeSantis ylsi toiseksi 29 prosentilla.