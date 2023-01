Venäjä-asiantuntija kommentoi Lavrovin purkausta: ”Syy on aina jossain toisessa”

"Klassinen spinnaus”, Jussi Lassila toteaa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila pitää Venäjän ulkoministeriön tuoretta reaktiota hyvin odotettavissa olevana.

Venäjän ulkoministeriön mukaan Suomen ja Venäjän välien viileneminen johtuu Suomen johdosta.

– Klassinen spinnaus eli jos jostain syytetään tai on oletettavaa, että syytös kohdistuu Venäjään, silloin syy on aina jossain toisessa, Jussi Lassila tulkitsee.

Venäjän ulkoministeriön kommentti liittyy Helsingin Sanomien esittämään kysymykseen.

HS tiedusteli ulkoministeri Sergei Lavrovilta Suomen ja Venäjän välisistä suhteista. Venäjän ulkoministeriö vastasi, että Suomen johto tuhosi hetkessä maiden väliset hyvät suhteet.

– Kommentti on lähinnä lakoninen toteamus, että Suomi pilaa ja tekee itselleen hallaa pilaamalla suhteet, Lassila sanoo.

Lassila kysyy, miten muuten Venäjän ulkoministeriö olisi voinut vastata.

Venäjällä ulkoministeriö on alisteinen ylimmälle sodanjohdolle eli tässä tapauksessa presidentti Vladimir Putinin päätöksille. Ulkoministeri Sergei Lavrovin suusta ei kuulla mitään uutta.

– Ulkoministeriö toistaa sitä, mitä Kreml on sanonut. On mahdotonta odottaa, että ulkoministeriön vastaus olisi ollut jotain muuta. Silloin se olisi tarkoittanut sitä, että Venäjän koko suhtautumisessa länteen ja sitä kautta sotaan, on nähtävissä jotain muutosta.

Jos Venäjän suhtautuminen olisi jotenkin muuttunut, tieto olisi Lassilan mukaan tullut Kremlistä eikä ulkoministeriöstä.

Ulkopoliittisen instituutin Jussi Lassila sanoo, että kaikkia asioita Venäjä pyrkii tarkastelemaan Venäjän ja Ukrainan välisenä kysymyksenä.

– Tai Ukrainan sisäisenä ongelmana, johon Venäjän on ollut pakko puuttua. Kaikenlainen länsimainen tuki tai sitoutuminen Ukrainan tukemiseen on Venäjän sisäisiin asioihin puuttumista tai suhteiden huonontamista.

Tämän suuntaista retoriikkaa on Lassilan mukaan kuultu aiemmin.

Ulkoministeri Sergei Lavrov puhui tiedotustilaisuudessa Moskovassa pari viikkoa sitten, miten Suomella oli pitkään ystävälliset suhteet Venäjään, mutta että retoriikka Moskovaa kohtaan on muuttunut nopeasti.

– Hämmästeltiin, miten hyvä ja luotettava naapuri on niin nopeasti taantunut. Se on kyyninen toteamus, mutta ajatuksena on, että käännetään syy ja vastuu Suomelle.

Lassila sanoo, että venäläisten kielenkäyttö voisi olla aggressiivisempaa.

– Venäjä voisi puhua, että tästä tulee olemaan seuraamuksia.

Silmiinpistävää on Lassilan mielestä ollut Venäjän laimea reaktio Suomen Nato-prosessiin.

– Venäjä ei ole erityisemmin kommentoinut esimerkiksi Suomen Ukrainalle antamaa aseapua. Ehkä se liittyy siihen, että isossa kuvassa Suomen antama apu on ollut aina pientä.